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東北季風持續增強！吳德榮：北部濕冷 低溫下探17度

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
去年冬季為例（左圖），中太平洋海溫是符合反聖嬰定義（連續5個月≦-0.5度）的，最低更曾達-1.3度（藍虛線），可稱得上強「反聖嬰」。今年的歐洲（ECMWF）模式模擬顯示（右圖），所有系集模擬（紅細線）中能符合反聖嬰定義的不到一半。模擬也顯示，其中發展成反聖嬰的系集成員，也很難像去年實測那麼強。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
去年冬季為例（左圖），中太平洋海溫是符合反聖嬰定義（連續5個月≦-0.5度）的，最低更曾達-1.3度（藍虛線），可稱得上強「反聖嬰」。今年的歐洲（ECMWF）模式模擬顯示（右圖），所有系集模擬（紅細線）中能符合反聖嬰定義的不到一半。模擬也顯示，其中發展成反聖嬰的系集成員，也很難像去年實測那麼強。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨苗栗以北及東半部有雨，新竹以北及東北部雨勢明顯。

今天至周日東北季風增強，平地最低氣溫約在17度左右，北台灣濕涼；今天北部17至21度，中部18至29度；南部19至31度，東部18至28度。

降雨範圍比前波略廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢，尤其北海岸、北部山區，應注意氣象局特報。

中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

下周一至周四東北季風減弱，氣溫略升、略轉乾；大台北東側、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。

他說，下周四晚東北季風略增強，氣溫再降，仍是東雨西晴的天氣。各國模式仍模擬，下周南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但對台皆無影響。

今年冬天會很冷嗎？吳德榮說，以目前氣象科技是無法肯定的。以去年冬季（2020至2021年）為例，中太平洋海溫是符合反聖嬰定義，最低更曾達-1.3度，可稱得上強反聖嬰；但台北去年冬季均溫為17.7度，仍高於氣候平均的17.3度，並不支持每當有反聖嬰現象，台灣冬天會很冷的論點。

他說，而今年中太平洋海溫的預測，所有系集模擬中能符合反聖嬰定義的不到一半，這也大約反映今年冬季能發展成反聖嬰的機率。模擬也顯示，即使其中發展成反聖嬰的系集成員，也很難像去年那麼強。殷鑑不遠，已有去年的實證，還該押寶今年冬天會很冷嗎？

反聖嬰 吳德榮 南海

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