疫苗與心血管疾病臨床處置研討會 明天上午登場

許多人相當依賴手機，一整天花費許多時間在滑手機上，就連上廁所時也不例外。不過，有醫師就提醒，手機帶進廁所可能沾染細菌，國外甚至有研究發現「每6支手機就有1支沾滿糞便」，且這些細菌經過沾染後，又不斷轉移其他地方，除了不衛生之外還可能造成疾病，呼籲民眾應格外注意，避免自己「滿手滿臉都是便便」。

2021-10-21 21:40