疫苗與心血管疾病臨床處置研討會 明天上午登場
「我是心臟科的病人，我適合打新冠疫苗嗎？」第十二輪疫苗接種今天登場，疫苗普及率提高，國人關心疫苗相關副作用，尤其是心血管問題。
為解答民眾的疑惑， 衛福部疾管署將於23日（周六）上午舉辦「疫苗與心血管疾病臨床處置研討會」，除了專家演講，還有台中榮總院長陳適安、 心臟學會理事長侯嘉殷等心臟醫學權威為民眾及醫護人員解惑，歡迎上線聆聽。
研討會於周六上午九時開始，分別由馬偕兒童醫院兒童心臟科主治醫師李必昌談「COVID-19 疫苗： 過敏性休克與暈針之鑑別診斷與處置」、台中榮總電氣生理科主任謝育整談「COVID-19和心律不整之診斷與處置」、亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯談「COVID-19患者心血管生物標記與預後」，還有台北榮總醫企部主任李偉強談疫後病人整合性康復門診的經驗。
●直播連結： https://www.youtube.com/watch?v=QAXmJ6P6mW0
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