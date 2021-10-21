死去才能再活來 王心心攜手林懷民挑戰「長恨歌」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
在林懷民的指導下，王心心打破許多南管琵琶的規矩。圖／心心南管樂坊提供
在林懷民的指導下，王心心打破許多南管琵琶的規矩。圖／心心南管樂坊提供

白居易名作「長恨歌」全文120句840字，寫下唐明皇與楊貴妃令人動容的愛情。由林懷民擔任藝術指導，賴德和擔任音樂指導的「王心心吟唱—長恨歌」，將於23、24日下午3點在淡水雲門劇場演出。南管音樂家王心心以「死去再活來」的心情，形容完成這次音樂挑戰的心情。

「長恨歌」大約43分鐘。在林懷民的指導下，王心心打破許多南管琵琶的規矩。南管琵琶向來是橫抱，但這次為了創造更多的音色，王心心採取直抱；並在四絃四項九品的琵琶上，隨著詞情打造了很多輔助的音響。

林懷民從一開始就要求王心心放棄南管曲牌及唱法的慣性。王心心表示，「自己沒搞定自己之前，我把自己關在家裡，不知要跟誰說話時，就把家裡的布偶擺在椅子上，假想他們是觀眾。」她曾抱怨過林老師為什麼給一個打破框架的功課給她，對她而言是翻天覆地的糾結與挑戰，但也漸漸理解林懷民的用心。

演出原本定在5月，遇上疫情延期了五個月。歷經五個月的疫情變化，王心心以「死去再活來」的心情，形容這段蛻變的過程，從恐懼、憤怒、憂鬱、接受到享受，「每次都非常虛脫，但越來越能感受到駕馭的樂趣」。

製作人盧健英表示，為了讓年輕觀眾更認為傳統南管與《長恨歌》的差異，這次上半場先呈現南管知名曲《輕輕行》，表現傳統南管的婉轉悠雅與咬字唱工。

林懷民 疫情 淡水

延伸閱讀

第6屆「金門文化獎」揭曉 3位大師獲獎 獎10萬

第6屆金門文化獎揭曉 陳金潭許水富黃世團獲殊榮

宮崎駿父子首度聯手 「安雅與魔女」療癒人心

用不同視角閱讀美麗屏東 重磅講者齊聚南國漫讀節

相關新聞

威力彩頭獎開出！獎落「這縣市」 一人獨得5.96億元

威力彩連槓16期，今晚頭獎上看5.96億元，台彩今晚表示，頭獎在雲林開出，由一人獨得。

大陸蚵「洗產地」低價傾銷 衝擊本土蚵

台灣已申請加入ＣＰＴＰＰ，但目前本土牡蠣因越南進口低價競爭，蚵農叫苦。農委會主委陳吉仲昨走訪嘉義縣東石鄉網寮漁港，蚵農拿...

漲太兇！蛤蜊麵一碗80變100 網友直言：漲價有感到爆

中信房屋日前發布調查，超過7成的受訪者明顯感覺目前物價比去年同期高，其中還有30%的受訪者認為「物價已經到非常高的程度」。網友也分享，他發現台大附近的餐廳出現一波漲價潮，水餃從一顆5元漲到6元，蛤蜊麵從80元漲價到100元，他疑惑「這波通膨真的是正常的嗎？」

每6支就有1支沾滿屎！ 醫籲「手機別進廁所」：避免滿臉便便

許多人相當依賴手機，一整天花費許多時間在滑手機上，就連上廁所時也不例外。不過，有醫師就提醒，手機帶進廁所可能沾染細菌，國外甚至有研究發現「每6支手機就有1支沾滿糞便」，且這些細菌經過沾染後，又不斷轉移其他地方，除了不衛生之外還可能造成疾病，呼籲民眾應格外注意，避免自己「滿手滿臉都是便便」。

北台濕涼 明低溫下探18℃

氣象局表示，預估東北季風影響到下周日，其中周末會是這一波冷空氣影響最明顯的時候，北部最低溫下探十八、十九度左右，高溫也只...

死去才能再活來 王心心攜手林懷民挑戰「長恨歌」

白居易名作「長恨歌」全文120句840字，寫下唐明皇與楊貴妃令人動容的愛情。由林懷民擔任藝術指導，賴德和擔任音樂指導的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。