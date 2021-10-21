死去才能再活來 王心心攜手林懷民挑戰「長恨歌」

白居易名作「長恨歌」全文120句840字，寫下唐明皇與楊貴妃令人動容的愛情。由林懷民擔任藝術指導，賴德和擔任音樂指導的「王心心吟唱—長恨歌」，將於23、24日下午3點在淡水雲門劇場演出。南管音樂家王心心以「死去再活來」的心情，形容完成這次音樂挑戰的心情。

「長恨歌」大約43分鐘。在林懷民的指導下，王心心打破許多南管琵琶的規矩。南管琵琶向來是橫抱，但這次為了創造更多的音色，王心心採取直抱；並在四絃四項九品的琵琶上，隨著詞情打造了很多輔助的音響。

林懷民從一開始就要求王心心放棄南管曲牌及唱法的慣性。王心心表示，「自己沒搞定自己之前，我把自己關在家裡，不知要跟誰說話時，就把家裡的布偶擺在椅子上，假想他們是觀眾。」她曾抱怨過林老師為什麼給一個打破框架的功課給她，對她而言是翻天覆地的糾結與挑戰，但也漸漸理解林懷民的用心。

演出原本定在5月，遇上疫情延期了五個月。歷經五個月的疫情變化，王心心以「死去再活來」的心情，形容這段蛻變的過程，從恐懼、憤怒、憂鬱、接受到享受，「每次都非常虛脫，但越來越能感受到駕馭的樂趣」。

製作人盧健英表示，為了讓年輕觀眾更認為傳統南管與《長恨歌》的差異，這次上半場先呈現南管知名曲《輕輕行》，表現傳統南管的婉轉悠雅與咬字唱工。