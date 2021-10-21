影／新竹光臨藝術節明天登場 交通懶人包看這裡

台灣燈會轉型舉辦新竹光臨藝術節，壓軸「光雕展演」明天登場，舊城區將有9處古蹟光雕秀繽紛上演。新竹市政府周五到周日在新竹轉運站、樹林頭停車場規畫接駁車，歡迎外地遊客接駁前來欣賞，也歡迎在地民眾沿著舊城區步行，享受光雕之美。

光臨藝術節集結台、日、德團隊作品，一連點亮竹市1.8公里、共9座古蹟光雕秀，今晚總彩排，吸引不少民眾在建築前欣賞光雕作品；專賣局新竹支局「時光膠囊」運用酒瓶、菸盒等具記憶點的色彩與線條，搭配電子音樂，讓人感受到台酒的新生。

前往中正路上的影像博物館呈現「光影風城」光雕作品，隨著光影變化呈現黑白映畫、露天電影院、歐式劇場，搭配畫師魏榮欣的手繪看板作品，希望喚起大眾對電影娛樂的美好曾經，中正路上包含新竹州廳、新竹市立美術館、北大教堂都有光雕秀。

市府指出，旅客可搭乘台鐵、高鐵、公路客運及市區公車等大眾運輸至新竹轉運站或新竹火車站，直達活動會場。外縣市民眾如自行開車前往，可將車輛停放在樹林頭停車場，再轉搭接駁車，每15分鐘1班，搭乘接駁車去程每人10元，回程免費。