每6支就有1支沾滿屎！ 醫籲「手機別進廁所」：避免滿臉便便

許多人相當依賴手機，一整天花費許多時間在滑手機上，就連上廁所時也不例外。不過，有醫師就提醒，手機帶進廁所可能沾染細菌，國外甚至有研究發現「每6支手機就有1支沾滿糞便」，且這些細菌經過沾染後，又不斷轉移其他地方，除了不衛生之外還可能導致生病，呼籲民眾應格外注意，避免自己「滿手滿臉都是便便」。

重症醫師黃軒在臉書發文表示，人類的糞便細菌可以在手部、物體表面存活數小時，並在我們沾上細菌時，藉由不經意的觸碰，將這些還活著的細菌轉移到各處，加上使用手機打遊戲、瀏覽社群媒體時，手機的溫度將升高到37至43°C之間，恰好是細菌在手機大量繁殖的最有利條件。

黃軒接著指出，當冲下馬桶時，糞便的細菌會到處四散，最遠甚至能擴散到1.8公尺，隨著使用馬桶次數增加，這些糞屎兼細箘也到處留在馬桶週邊的物品，包含衛生紙，牆壁、手把，以及如廁時也不離身的手機。他強調，就算只是將手機拿出來一下下，也很可能馬上就被上一位使用馬桶者的糞便細菌汙染。

黃軒也分享，英國倫敦熱帶醫學和衞生學院所做的研究顯示，95%的人在上廁所都宣稱自己有用肥皂洗手，但92%的人手機仍滋長出細菌，且每6支手機就有1支的表面上沾滿了糞便；美國亞利桑那大學的研究則發現，未清洗的手機螢幕，細菌量竟比馬桶還「多出400倍」，也就是「只要我們離不開手機，也離不開細菌了」，且研究人員也指出，受試者除了手機之外，手指頭、臉部也都會沾滿同樣的細菌，例如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等。

黃軒最後呼籲，若要避免糞便細菌沾滿手機，最好的方式就是別帶手機進入厠所，降低手機被汙染的機率，以及可利用酒精、超細纖維布或棉籤，勤勞擦拭手機表面，避免把手機上的病毒帶到所經之處，也避免自己成為「滿手滿臉」都是便便的人。