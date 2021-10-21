氣候變遷法預告修法 納2050淨零、公正轉型、擴增罰則

環保署今天預告修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，條文從34條擴增為57條，確定納入我國減碳長期目標為2050淨零碳排，將可對直接排放或間接排放源徵收碳費，但費率或收取對象仍待公告，碳費將專款專用於減碳事務。

此次也納入氣候變遷應顧及「公正轉型」、發展「綠色金融」等宣示性條文，另外擴增不少罰則，故意漏報碳費資料將以兩倍費率計算，經公告排放源若未符合效能標準最高罰100萬元。

溫管法第4條過去設立國家溫室氣體長期減量目標為2050年減量50%，環保署今天表示，目前國際間超過130國及歐盟宣示或評估淨零排放目標，德國、英國、日本等已於法律明文納入減量目標，為明確宣示我國減量決心，決定將長期減量目標修正為2050年淨零碳排。

過去法條明文在減緩及因應氣候變遷影響下，應兼顧環境保護、經濟發展及社會正義，此次修法還特別納入「跨世代衡平及脆弱族群扶助」，氣候變遷相關計畫方案更要納入「協助公正轉型」，並且建構「綠色金融」機制及推動措施，促成投資及產業追求永續發展的良性循環。

修法新增訂「氣候變遷調適」章節，包括透過科學基礎研究提升國家因應氣候變遷基礎能力，並由中央科技主管機關定期公開氣候變遷科學報告，中央須根據科學報告訂定「國家氣候變遷調適行動計畫」，地方政府則訂定「氣候變遷調適執行方案」，強化因地制宜調適策略。

針對減量對策部分，此次修法最重要是新增碳費法源，得分階段對直接或間接排放溫室氣體的排放源徵收碳費，徵收對象、費率及差別費率由中央主管機關公告並定期檢討，碳費計算方式、徵收方式等其他辦法也由中央主管機關訂定。碳費收取後，將「專款專用」於辦理溫室氣體減量工作、發展低碳與負排放技術及產業、補助及獎勵投資溫室氣體減量技術等。

另因應歐盟將收取碳關稅，修法也增訂未來中央主管機關可針對特定產品訂定碳含量計算及認證方式，進口產品也可徵收碳費，中央機關得參考國際經貿情勢公告高碳含量進口產品，對輸入業者徵收碳費，並考量輸出國碳定價實施情形，訂定退費機制。

此次新增不少罰則，有偽造、變造或其他不正當方式，短報或漏報碳費相關資料，將以碳費費率兩倍計算應繳納的費率；經公告的器具、設備、製程、廠場等排放溫室氣體者若未符合效能標準，罰20萬元以上200萬元以下；事業新設排放源應該採行「最佳可行技術」並進行增量抵換，否則罰10萬元以上100萬元以下。

另外，中央主管機關得禁止或限制高溫暖化潛勢溫室氣體及利用該溫室氣體相關產品的製造、輸入、輸出、販賣、使用或排放，否則可罰10萬元以上100萬元以下。經公告的製造、輸入或販售產品，須在指定期限內取得「碳足跡」並標示在外包裝，否則罰1萬元以上100萬元以下。