B肝治療不能中斷 李伯璋：力促病友接受完整治療

同鍋共食會傳染B肝？B肝沒有症狀就不用治療？肝癌是國人第二大癌症死因，其中7成與B肝有關，推估每天約15人死於B肝所引發的肝癌，醫師表示，國人對B肝的認知不足，調查顯示，7成5病友不知道B肝病友在停藥後容易復發，為此錯失及早治療的契機。

台大醫院肝炎中心主治醫師蘇東弘表示，B肝病毒傳染途徑為血液或體液接觸，例如，母子垂直傳染，或其他血液、性行為的體液接觸等，至於被蚊子叮咬、同鍋共食、共同使用馬桶、擁抱親吻等，幾無傳染風險，民眾無須擔心。

一旦確診B肝，即使無症狀、肝功能指數和胎兒蛋白數值正常，病友仍需積極用藥，定期監測病毒量與肝臟纖維化程度，才能將病毒量壓至最低，降低病況惡化，減少肝癌風險。

「B肝病毒只要存在人體內，就會損及肝臟健康。」義大醫院肝病中心主治醫師許耀峻說，國際醫學共識或指引均建議，B肝病毒量大於2000 IU/mL且肝纖維化達中級(F2)，即應積極治療，如同三高患者一樣，必須規律用藥。

但現行健保給付條件嚴格，B肝病友需連續接受兩次檢查，每次檢查間隔3個月，病毒量皆超過20000 IU/mL且嚴重肝纖維化(F3)，才能獲得給付，影響病友治療意願。

41歲B肝病友「阿發」就是典型個案，B肝病毒量忽高忽低，有時飆升，數值破千，但因無法達到連續二次超標的健保規定，而無法獲得給付，又擔心肝癌、肝硬化，因此，經常提心吊膽，只要有人說他皮膚變黃，氣色不佳，就覺得自己沒救了。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，近年台灣積極推動C肝照護政策成效豐碩，可望超前WHO目標，於2025年消除C肝，希望B肝病友也能獲得相同照護，可持續用藥。另提醒，民眾應定期健康檢查，抽血以及腹部超音波，如確診B肝，應積極治療。

對於醫界及病友的請求，健保署給予正面回應，署長李伯璋表示，去年爭取2.47億元預算，110年3月1日起擴大B肝抗病毒用藥給付範圍，主要受惠對象為「非肝臟之器官移植者」（預防性使用B肝藥）、「接受免疫抑制劑治療者」（預防性使用或發作時使用B肝藥）及「肝纖維化程度F3以上者」（ALT大於正常值且病毒量大於2萬IU/mL）等，估計受惠人數為3880人。

李伯璋說，以往B肝用藥健保給付條件較為嚴格，需肝功能指數較嚴重異常（超過正常值2～5倍）且病毒量大於2萬IU/mL者。為了造福更多B肝病友，健保署邀請權威專家開會討論，經藥物共同擬訂會議同意於今年初放寬肝纖維化較嚴重(F3以上)病人，只要肝功能指數超過正常值且病毒量超過2萬IU/mL，即可獲得健保給付的B肝藥品。

李伯璋說，近兩三年來，C肝治療成效卓越，治癒眾多肝病患者，大幅減少因C肝所引發的肝癌、肝硬化，也節省日後龐大的醫療支出。未來將力求讓更多B肝患者能夠完整接受治療，視健保財務，在專家建議下，逐步擴大給付範圍，避免因為經濟困境，而中斷治療。