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全台唯一 陶博館2萬顆陶球打造夢幻許願糖果牆

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
陶博館透過跟民眾合作，打造出2萬顆彩色陶球的許願糖果牆。圖／陶博館提供
陶博館透過跟民眾合作，打造出2萬顆彩色陶球的許願糖果牆。圖／陶博館提供

新北市立鶯歌陶瓷博物館去年在疫情發生後，在戶外陶瓷藝術園區發起許願牆計畫，藉由館員製造出陶球，再由民眾親自寫上願望，總計用2萬顆彩色陶球所構造出「許願糖果牆」，是全台唯一，也成為陶博館全新網美打卡景點。

陶博館表示，去年在疫情突如其來，希望藉由陶土安定力量祈願疫情消去，才會發起許願牆計畫，由館員製作各式尺寸陶球素坯，邀請在地居民、學童、參館民眾、客家、原民、新住民等多元族群參與，在陶球刻寫上願望。

總計許願牆計畫共完成2萬多顆彩色陶球，安裝在陶瓷藝術園區兩面清水模高牆。陶博館指出，除許願糖果牆外，後方還有1座經過1年時間所打造「遠得要命藝術廁所」，是由9位陶藝家所設計。

文化局長龔雅雯表示，配合三鶯文創整合計畫，呈現不同風貌的陶瓷藝術園區，許願糖果牆正是融合各族群的創作，希望在疫情之後藉由藝術能量，豐富民眾日常生活。

陶藝 博物館

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