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老舊宅居大不安！消基會籲危老建築參照國外作法納保

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
消基會南區分會今午召開「老舊宅居大不安」記者會，倡議老舊建物納入保險制度，家戶則普設住警器。與會者左起為消基會南區分會主委譚大純、雲嘉南分會委員張文龍及消基會董事吳小燕。記者王昭月／攝影
消基會南區分會今午召開「老舊宅居大不安」記者會，倡議老舊建物納入保險制度，家戶則普設住警器。與會者左起為消基會南區分會主委譚大純、雲嘉南分會委員張文龍及消基會董事吳小燕。記者王昭月／攝影

高雄「城中城」大火釀46死震驚全國，中華民國消費者文教基金會今午以視訊南北連線召開「老舊宅居大不安」記者會，倡議參照國外模式，將老舊建物納入保險，甚或限制公眾使用或禁止在市場買賣，同時呼籲家戶普設住警器，在發生火災時能提前預警，增加逃生機會。

城中城大火是近年最嚴重的死傷火警意外，肇因於老舊建築乏人管理，民眾欠缺防災意識，這場火也燒出全台危老與都更問題。

消基會南區分會主委譚大純表示，這次事件突顯老舊大樓無人管理、無錢修理、無基本設備的「三無」狀態，目前台灣屋齡逾30以上的老屋，台北占7成，高雄占約5成，繼此大火後，我們不希望有第二個城中城。

他並說，國人在消防、營建相關常識上南北有落差，南部因高齡與弱勢者多，「城中城事件」未來幾乎是高齡社會必須面對的問題，消基會鑑此提出「一保、四知」呼籲，呼籲危老建築置入保險制度，除此，民眾對於建物風險、行政管理等亦需有知的權利。

消基會董事長黃怡騰透過視訊說，中央到地方都應對危險住宅進行完整體檢，分級列管，並統合各機關針對無管理或管理不善的公寓大樓強化介入管理，此外，建物所有權人亦需負起絕對維護建物安全的絕對責任，大家若不痛定思痛，「今天公祭、明天忘記」，悲劇將一再重演。

台北市防災教育館長莊啟忠說，這次大火是台灣的悲哀，政府責無旁貸。依法，公寓大廈應進行公安申報，但目前政府僅強制介入16樓以上建物。「建物的安全如果沒有介入管理，一定會肉腐生蟲」，像這次城中城事件因防火門不見了，濃煙直竄，大家都無從逃生。

莊也倡議針對老建物納保，若依規定進行公安或消安申報，保險上即可獲得一定獎勵，形同降低保費，若未合格申報，保額就提高，透過保險制度即能促使用單位進行自主管理，而不是玩弄法律漏洞。此外，建物若未公安申報，也可以限制貸款的手段禁止進入市場交易，以促業者好好管理維護。

●六都第一季30年老屋占比

台北市／ 逾63萬／ 占7成

高雄市／ 逾54萬／ 占5成

台南市／ 近35萬／ 占5成

新北市／ 逾75萬／ 占4成5

台中市／ 近41萬／ 逾3成8

桃園市／ 逾29萬／ 占3成4

■資料來源／消基會提供

消基會董事黃怡騰（見圖)透過視訊表示，建物所有權人應對所屬建物的安全負絕對責任，大家亦應就此次「城中城」事件痛定思痛，別讓悲劇一再重演。記者王昭月／攝影
消基會董事黃怡騰（見圖)透過視訊表示，建物所有權人應對所屬建物的安全負絕對責任，大家亦應就此次「城中城」事件痛定思痛，別讓悲劇一再重演。記者王昭月／攝影

消基會 老屋 都更

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