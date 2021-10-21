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下周恐有颱風生成 氣象專家：今年有8成機率出現反聖嬰

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天受到東北季風影響，北部、東半部地區明顯感到涼意。圖為台北街頭民眾。記者林伯東／攝影
今天受到東北季風影響，北部、東半部地區明顯感到涼意。圖為台北街頭民眾。記者林伯東／攝影

今天受到東北季風影響，北部、東半部地區明顯感到涼意，氣象專家賈新興表示，22日至23日，受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，宜蘭有局部較大雨勢發生的機會，25日至27日東北季風減弱氣溫回升，北部及東半部地區有局部短暫雨。

此外，賈新興也提到，25日至26日，菲律賓東方外海颱風(瑪瑙)生成機會高，下一波東北季風觀察29日。

賈新興表示，根據東亞冬季風指標顯示，11月下旬起東亞冬季風有增強的趨勢，各國預估11月至明年2月，有8成機率出現弱反聖嬰現象，去年冬季是中等反聖嬰現象，但台灣13個平地站去年冬季氣溫比氣候平均值略高，主要是去年12月和今年2月正常至偏暖，但今年１月則偏冷。

氣象專家賈新興表示，根據東亞冬季風指標顯示，11月下旬起東亞冬季風有增強的趨勢。圖／擷取自賈新興臉書
氣象專家賈新興表示，根據東亞冬季風指標顯示，11月下旬起東亞冬季風有增強的趨勢。圖／擷取自賈新興臉書

反聖嬰 颱風

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