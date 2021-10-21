下周恐有颱風生成 氣象專家：今年有8成機率出現反聖嬰

天氣開始轉涼，每到營業時間，火鍋店就大排長龍。近日就有一名網友表示，他平常都會去家裡附近的小蒙牛吃，但今年想換個口味，因此問大家「平常會去哪間吃火鍋？」他也列出選項，像是千葉火鍋、兩餐、馬辣、皇家帝國麻辣火鍋。沒想到底下網友又補充超多「最愛火鍋店名單」。

2021-10-21 18:05