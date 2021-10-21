平溪菁桐古道半日遊 豐富生態伴傳說中魔神洞

平溪區菁桐古道有著豐富的生態環境，地方就結合許多團體要進行步道整理，規劃半日遊行程，從菁桐老街到傳說中的魔神洞，沿途標示各種特殊的高低海拔植物和昆蟲，要讓民眾到訪不只到老街走走，還能深入了解古道生態，增加地方亮點。

菁桐古道是早年連絡汐止到菁桐間的山林道路，古道間保持著非常好的生態環境，有許多昆蟲和高、低海拔的植物，在古道均有蹤跡，生態景觀非常多樣且特殊，地方就結合許多團體多次探勘，希望能結合老街推動半日遊，活絡地方，增加亮點。

今天在地民眾、菁桐里長、臺灣綠色旅遊協會和新北市導遊協會等就一起前往探勘旅遊動線規劃，並進行步道簡易整理，由於菁桐古道親民度不理想，希望能對古道進行規劃和整理，結合公所和專家學者進行標示牌製作，以及對古道生態進行完整紀錄。

菁桐里長鄭賢良表示，這次對菁桐古道的探查，里辦公處要把復育菁桐樹列為重點工作，古道探查邀請許多領域的專家參與，結合眾人見解，要讓菁桐觀光旅遊更發展，且要健康又環保的發展，讓民眾有一個更好的休閒環境。

新北市觀光導遊協會總幹事林杉柏表示，菁桐古道經過幾次的勘察，發現生態非常棒，許多高、低海拔的植物這裡都看的到，古道內的樹種、植物和昆蟲種類都非常的多，非常值得發展，所以發起一些團體進行探勘、整理和紀錄，未來能發展半日遊，讓民眾能有更深入的旅遊。

東南科技大學農管所副教授陶翼煌表示，東南科技大學USR計畫，主題是淡蘭綠色旅遊，在過程中教育培訓學生和居民，一起把地方的人文和生態結合到地方的經濟體系，用綠色經濟來推動永續發展。

菁桐古道半日遊，希望能結合社區導覽和生態導覽，讓到訪民眾不只到老街走走，也深入了解古道生態，不只推動地方觀光經濟發展，也希望推動綠色經濟，讓觀光可以永續發展，也可帶動青年回流。