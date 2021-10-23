秋季旅遊指南，跟著網友一起出發

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台解封至今有關「台灣旅遊」話題的網路聲量，帶您了解網友們旅遊時的住宿與交通選擇，以及最受網友歡迎的八大旅遊縣市。

隨著2021即將進入尾聲、疫情也漸獲得控制，辛苦快要一整年的時間，來趟旅行充電一下，會是個很好的選擇。不論是說走就走的輕旅行，或是溫馨的家庭出遊，趁著秋高氣爽的好天氣拎起背包，到各縣市晃晃吧！

住飯店享高級尊榮感 外出租車旅遊也方便

若要外出旅行，多數網友首先會思考「住哪裡」、「怎麼去」兩大問題。

秋季旅宿與交通工具網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友的討論內容，發現「飯店」的討論聲量極高，不少網友表示除了基本的旅宿過夜需求，入住飯店就能享受一股度假的尊榮感，如有網友提到「文華東方華麗的建築風格，和度假模式簡直是絕配」、「高雄晶英的房間空間大又舒服，早餐又很好」等，可見飯店提供的精緻早餐也是放鬆度假的重要環節之一。

此外，入住「民宿」的趨勢近來也頗受大眾喜愛，有網友就表示「會選擇民宿，是因為想要體驗民宿的獨特魅力」；也有不少網友會揪團包棟整間民宿，不少嘗試過的網友們大讚「民宿整間包起來，就是舒服沒什麼好說的」。

另方面，不少家庭外出旅遊會優先以「汽車」做為代步的交通工具，也因為現階段疫情尚未完全止息，因此有不少網友也認為以汽車作為旅行的交通工具，可以減少許多與他人接觸的機會。而隨著租車產業越趨普遍，不少民眾也會先「搭火車到當地，再租機車」，有網友表示「現在坐火車到當地，隨租隨走還蠻方便的」、「可以取車還車就方便，可以考慮下次也用租的」等。

南部兼具風景與美食、東台灣旅遊熱門

觀察網友熱議的旅遊縣市，南部如「高雄」、「台南」、「屏東」等縣市都受到熱烈討論，其中高雄西子灣的秘境海灘更遠近馳名，如有網友大讚「西子灣的夕陽僅次於阿里山日出」等。

秋季旅遊8大熱議縣市網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

東台灣的自然風光也讓不少網友嚮往，如全台唯一的海洋公園因位在「花蓮」，而有不少家長網友表示期待前往花蓮來場親子之旅。另外，「宜蘭」因鄰近台北，不少網友選擇「台北－宜蘭」一日遊。其中，有網友大推宜蘭的「礁溪溫泉」，表示「到礁溪泡完溫泉，再吃一口甕窯雞，直接滿血回歸！」。

台灣各地景點豐富，四季景緻有所別。如果說休息是為了走更長的路，今天就開始規劃屬於自己理想的療癒行程，給自己一個浪漫風情的充電度假吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》