第六屆綠獎徵件最後倒數10天 總獎金300萬元等你來拿！
聯華電子主辦的第六屆綠獎徵件活動，將於10月31日報名截止，敬請把握最後收件時間！歡迎國內為守護環境與保護生態的社/財團法人、各地方社團、社區發展協會、NGO組織及青少年學生踴躍報名，爭取國內最高環保獎項獎金的殊榮、一圓生態保育的夢想。
獲獎團體與學生將受邀出席第六屆綠獎頒獎典禮並頒發獎座公開表揚。生態保育計畫總獎金新台幣283萬元，依提案計畫的經費需求，提供至少30萬元，至多100萬元的獎金。青少年環境行動獎（學生組）總獎金新台幣12萬元，依據「防疫做環保」投稿作品徵選出得獎者；首獎一名，獎金3萬元；優選3名，各為獎金2萬元；網路人氣獎3名，各為獎金1萬元。網路人氣獎（社會團體組），總獎金新台幣5萬元，為綠獎官網投票數最高的前5個單位，獎金各為1萬元。
第六屆綠獎共有八家企業夥伴一同響應，包括3M、愛德華先進科技、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸，以及欣興電子。期望凝聚眾人力量，擴大發揮影響力，讓更多人一起為美好的環境而努力。
2021第六屆綠獎，徵件截止倒數最後10天，收件時間至10/31止，請把握最後截止時間！
詳情請參閱綠獎官方網站：http://ecoechoaward.com/
綠獎Facebook：https://www.facebook.com/ecoechoaward/
綠獎instagram：https://www.instagram.com/ecoechoaward/
徵件說明會：https://reurl.cc/n5qLNX
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