漲太兇！蛤蜊麵一碗80變100 網友直言：漲價有感到爆

中信房屋日前發布調查，超過7成的受訪者明顯感覺目前物價比去年同期高，其中還有30%的受訪者認為「物價已經到非常高的程度」。網友也分享，他發現台大附近的餐廳出現一波漲價潮，水餃從一顆5元漲到6元，蛤蜊麵從80元漲價到100元，他疑惑「這波通膨真的是正常的嗎？」

一名網友指出，他來北部工作，發現在台大附近的餐廳有一波漲價潮，讓人十分有感。水餃一顆從5元漲到6元，蛤蜊麵從80元漲價到100元，他驚訝表示「學區餐廳都壓不住，這波通膨真的是正常的嗎？以前好像沒有這麼有感」。

對此，有人直言「有感到爆」，也有網友留言分享「現在一個便當基本上都是90～120」、「昨天買菜一把20，今天變成一把30」、「早餐店都一次漲10元」、「超貴的，一些小吃早漲一波了」、「買個剉冰都70了，以前40不到」、「貢丸湯都漲5元」、「今天買豬肉，原本200漲到280」。

底下有店家回應，「有在做生意的都知道，各項肉類最少漲3～4成，國際的玉米、黃豆、小麥也是漲價，從基本源頭就開始漲」、「我做吃的，東西真的漲很多，紙類、肉類、油全漲」、「會漲到一般餐飲業，幾乎都是壓到吃不消，明年還有一個基本工資調升，用最多的也是餐飲業，這漲價只是必然的結果而已。」