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六都以外第一家蔦屋書店進駐新竹 預計明年中開幕
蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE將進駐新竹，開設六都以外的第一家店！新竹市議員李妍慧協助引薦，今天也在臉書報喜分享進駐消息，提到在市府等單位支持下，蔦屋將進駐全台最年輕的城市，全店435坪也將是全台第二大，預計明年年中開幕。
蔦屋書店來自日本，近年在台北、台中與高雄都有展店，李妍慧說，在湳雅大魯閣店長請託之下，她幫忙介紹蔦屋書店進駐計畫給市府，也有跟市長拜會過，市府支持蔦屋書店進駐，選在湳雅大魯閣展店，當地交通便利，預料未來將成為在地人文地標。
李也分享，大魯閣長期支持公益行動，未來蔦屋書店將在地下一樓，會是挑高的店舖空間，業者在簡報中提到除了搜羅中文書籍、打造親子共讀空間等，也期許與新竹市政府有更多交流與連結，也表達長期經營的決心，她也樂見其成，期待蔦屋進駐。
「期待蔦屋開幕後，成為桃竹苗人必來朝聖的文青景點！」李妍慧說，蔦屋書店不僅是六都以外首間店面，也是桃竹苗第一家，據了解，因有裝潢設計需要時間，預計明年中開幕，由於附近住戶眾多，樂見對於新竹市湳雅地區、大北區都會有正向發展。
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