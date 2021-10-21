他問「誰是台灣火鍋吃到飽的霸主」 網友分享最愛名單

天氣開始轉涼，每到營業時間，火鍋店就大排長龍。近日就有一名網友表示，他平常都會去家裡附近的小蒙牛吃，但今年想換個口味，因此問大家「平常會去哪間吃火鍋？」他也列出選項，像是千葉火鍋、兩餐、馬辣、皇家帝國麻辣火鍋。沒想到底下網友又補充超多「最愛火鍋店名單」。

一名網友在Dcard問「台灣火鍋吃到飽的霸主是誰？」他指出，平常朋友去吃的火鍋店不外乎有千葉火鍋、兩餐、涮乃葉、馬辣、皇家帝國麻辣火鍋，但他好奇「不知道大家認為哪家才是火鍋吃到飽的霸主？」貼文一出，馬上引發熱議，有人大推「辛殿」、「涮乃葉」、「藍象廷」，還有人表示「辛殿no1」、「這一鍋推爆」、「日暮裏超愛」、「新馬辣跟滿堂紅」，也有網友幽默表示「兩餐不是火鍋」。

不過，也有網友分享踩雷經驗「兩餐真的不行，我去那邊都當八方雲集吃到飽在吃」、「千葉吃兩次拉兩次」，但有人為店家平反，認為「千葉不同店差很多嗎？我覺得上面的幾家千葉最好吃欸」。