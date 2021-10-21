疫後何時才能出國旅遊？ 41％業者預期2年內完全復甦

疫情重創觀光旅宿業，Airbnb今公布「疫情時代台灣旅宿業調查」，發現有九成五受訪民宿業者業績因為疫情衰退，超過三成民宿業者業績衰退達八成，受訪飯店業者則有九成表示業績衰退，另外有五成五飯店業者開始在疫情期間提供餐點外帶服務，另也有近八成飯店業者採取無薪假等手段減少人事成本。

Airbnb今年9月9日至29日，委託尼爾森針對200位居住在台灣地區，20歲以上目前或過去一年內在民宿業或飯店業任職，職級經理或以上的受訪者。

根據Airbnb調查，發現有九成五的民宿業者業績因疫情影響而衰退，另外不論疫情前後，有近五成的民宿業者最大挑戰是來自於如何做好行銷宣傳，另有四成民宿業者擔憂衛生與安全管理。

在開源部分，則有五成五的飯店業者在疫情期間開始提供餐點外帶服務，超過五成推出冷凍料理包或是自推餐點外送等服務；民宿業者的開源手段最大宗為提供折扣優惠。

至於後疫情時代的觀光，則有41％的業者預期國際旅遊可望在2年內完全復甦，另有62％認為國內旅遊可望在未來15個月內恢復到疫情前水準。另外有近四成業者認為政府應該要正視旅遊復甦，在政策上給予必要協助。

為了迎接亦後旅遊復甦，有高達85％的飯店業者至少採取一項提升住房品質的相關措施，例如增加多元付款、重新規劃動線、空間整修等；不過民宿業者則有高達四成持觀光態度，凸顯在迎接疫後觀光復甦上，業者的準備程度呈現不小分歧。