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居家骨科復健結合穿戴裝置 高醫跨領域合作研究

中央社 / 高雄21日電

高醫附醫與經濟部、金屬工業研究發展中心合作，展開智能肌力訓練研究，未來搭配醫療穿戴裝置，可望讓關節損傷病人在家訓練肌力及關節復能，減少反覆到醫院看診。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科團隊、經濟部工業局攜手財團法人金屬工業研究發展中心，建置醫療器材產業技術輔導與推廣計畫臨床場域，今日在高醫舉行揭牌典禮，並發布新聞稿表示，這是國內首創為骨科手術患者之智能肌力訓練而建置的臨床場域。

高醫附設中和紀念醫院等團隊透過三方合作，針對骨科關節病人進行智慧復健研究，讓患者在無法回診的情況下，仍然可以輕鬆學習肌力與關節復能。

高醫骨科部主任黃炫迪表示，於今年10月開始導入智能關節活動與肌力訓練方案，主要著重在下肢疾患的關節角度訓練與肌力復能。

他也說，透過機器人感知技術還可評估病患肢體關節活動角度與動作能力，主動偵測病患肢體力量，並以機器協助引導回饋式供力，病患也可透過APP及時了解自己的狀態、輕鬆學習肌力與關節復能。

骨科部小兒暨脊椎骨科主任周世祥也說明，透過電腦自動記錄治療過程及結果，讓醫師端可隨時掌握病患醫療資訊，未來更可望整合醫院內部資料系統，方便醫師及時查看、了解病患恢復情況，降低醫護負擔，也減少病患回診次數。

高醫附設中和紀念醫院副院長林志隆表示，透過醫療專業及科技資訊運算的結合，提供快速、系統化數據，有助於病患更有效率的恢復，期許這些經驗未來能平行推展到各醫療院所，讓病患享有更有效率的醫療復能計劃。

高醫 患者

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