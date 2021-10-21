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白內障換人工水晶體怎挑選 眼科醫師一張樹狀圖解答

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
書田診所眼科主任醫師吳仁斌表示，民眾接受白內障手術後，應考量生活習慣及費用來選擇適合的人工水晶體。圖／書田診所提供
書田診所眼科主任醫師吳仁斌表示，民眾接受白內障手術後，應考量生活習慣及費用來選擇適合的人工水晶體。圖／書田診所提供

70歲張女士最近一直看不清楚，在女兒陪同下就醫，確認罹患白內障，但面對十多種人工水晶體，苦惱不知如何選擇。醫師提醒，民眾應考量生活習慣及費用，目前健保提供的單焦點球面透明人工水晶體，搭配老花眼鏡即應付日常生活。

書田診所眼科主任醫師吳仁斌表示，民眾時常不知如何挑選人工水晶體，於是列出「人工水晶體分類樹形圖」，提醒民眾，市面上自費人工水晶體種類多，需評估自身費用負擔能力，以及生活上是否有特殊需求來選擇。

他舉例，部分自費人工水晶體為非球面，在暗處及夜間提供較好的視覺品質；有散光者，使用含散光度數的人工水晶體，可一併矯正散光；多焦點人工水晶體兼顧看電腦、打牌等中距離及看書、寫字等近距離需求，但少數人可能眩光影響夜間開車，費用也較高。

吳仁斌指出，各家醫療院提供的人工水晶體廠牌及型號不盡相同，但人工水晶體分類的大方向大致相同，透過「分類樹形圖」，可逐步思考選用何種功能的人工水晶體，再決定廠牌及型號。

較貴的人工水晶體一定比較好？吳仁斌說，人工水晶體的價格是考量之一，但個人生活習慣、日常需求，還有本身眼球生理條件也需一併評估，才能找出適當選擇。

吳仁斌說，面對十幾種人工水晶體，難免不知該如何決定，此時可依生活需求及價格逐步考慮。無論任何手術，均伴隨不同風險之可能，由於個人體質、白內障型態及成熟度不同，眼球構造及功能亦有差異，手術中及術後預期結果對視力的改善程度也因人而異，因此術前應與醫師充分討論溝通。

透過人工水晶體分類樹形圖，讓民眾在選擇有初步概念。</p><!--6--><p> </p><p> 圖／吳仁斌提供
透過人工水晶體分類樹形圖，讓民眾在選擇有初步概念。

圖／吳仁斌提供

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