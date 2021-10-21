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擺脫憂鬱黑暗點亮微光 「給自己一封信」徵文活動起跑

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣憂鬱症防治協會也舉辦「點亮微光」徵文比賽，邀請憂友分享自己的治療與復原歷程，攜手以正面力量點亮微光、持續照亮黑暗的每一刻。圖／台灣憂鬱症防治協會提供
台灣憂鬱症防治協會也舉辦「點亮微光」徵文比賽，邀請憂友分享自己的治療與復原歷程，攜手以正面力量點亮微光、持續照亮黑暗的每一刻。圖／台灣憂鬱症防治協會提供

齊心對抗憂鬱症，為憂友點亮微光。台灣憂鬱症防治協會發起「給自己一封信」徵文活動，邀請穩定治療後成功抗鬱的憂友，以及正在治療、努力對抗疾病的憂友，分享個人成功尋求專業幫助，面對疾病、走出憂鬱症的經歷，讓更多憂友獲得支持與鼓勵。

每年10月為心理健康月，世界衛生組織（WHO）表示，2020年世界三大疾病，憂鬱症位居第二，更是造成失能疾病的首位，全球憂友已達3.5億人。衛福部統計，109年逾150萬人正服用抗憂鬱藥物，推測台灣每15個人就會有1人罹患憂鬱症，根據調查亞太區約9成不願對外求助，可能會造成生命遺憾。

台灣憂鬱症防治協會理事長、林口長庚醫院精神科副教授張家銘表示，憂鬱症是個持續嚴重情緒疾病，病友同時承受憂鬱疾病、與不被周遭親友支持理解的痛苦。憂鬱症的輕重不一，據統計，曾有三分之二的憂友曾想過輕生，若身邊親友能正確且接住求助訊號，或許能避免遺憾。

張家銘表示，根據統計，只有五分之一的憂鬱症患者會主動求助，大多誤解是自己失敗、懦弱，不願承認自己有憂鬱症，也不敢告訴他人。張家銘指出，憂鬱症是疾病，沒有人願意得到，鼓勵憂友不用怪罪自己，可學習接納憂鬱症並接受治療。

新冠疫情期間，張家銘說，不少憂友擔心被感染、也怕打不到疫苗，增加失眠、焦慮不安情緒。先前就診憂鬱症患者，以中年女性較多，但疫情也增加不少新案，包括任職旅遊業、餐飲業、服務業者，加上因邊境持續管制，可能將有更多產業工作者受影響。

響應心理健康月，台灣憂鬱症防治協會邀請7位藝人與名人，包括郭婞淳、阿滴、歐陽靖、譚艾珍、張庭瑚、蒼藍鴿、黃偉晉，以自身經驗分享給憂友一句話，張家銘也率先喊出「不堅強也沒關係！It’s OK to not be OK.」給予憂友支持。

台灣憂鬱症防治協會也舉辦「點亮微光」徵文比賽，邀請憂友分享自己的治療與復原歷程，攜手以正面力量點亮微光、持續照亮黑暗的每一刻。張家銘說，不要忌諱談論憂鬱與自殺議題，要勇敢共同找出病因、穩定接受治療、共同支持，回歸健康生活將是指日可待。

「點亮微光」徵文主題：給自己的一封信—分享個人成功尋求專業幫助，面對疾病、走出憂鬱症的經歷。建議字數300至500字，徵文截止日：10月19日至11月26日晚間23點59分止（以表單收件顯示的時間為準）。

參與資格：穩定治療後成功抗鬱的憂友、正在治療、努力對抗疾病的憂友。獎項：第一名（共1名）：獎金1萬元，第二名（共2名）：獎金8000元，第三名（共3名）：獎金6000元。報名請洽憂鬱症防治協會網站，網址： http://www.depression.org.tw 。

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憂鬱症 徵文

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