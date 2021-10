擺脫憂鬱黑暗點亮微光 「給自己一封信」徵文活動起跑

齊心對抗憂鬱症,為憂友點亮微光。台灣憂鬱症防治協會發起「給自己一封信」徵文活動,邀請穩定治療後成功抗鬱的憂友,以及正在治療、努力對抗疾病的憂友,分享個人成功尋求專業幫助,面對疾病、走出憂鬱症的經歷,讓更多憂友獲得支持與鼓勵。

每年10月為心理健康月,世界衛生組織(WHO)表示,2020年世界三大疾病,憂鬱症位居第二,更是造成失能疾病的首位,全球憂友已達3.5億人。衛福部統計,109年逾150萬人正服用抗憂鬱藥物,推測台灣每15個人就會有1人罹患憂鬱症,根據調查亞太區約9成不願對外求助,可能會造成生命遺憾。

台灣憂鬱症防治協會理事長、林口長庚醫院精神科副教授張家銘表示,憂鬱症是個持續嚴重情緒疾病,病友同時承受憂鬱疾病、與不被周遭親友支持理解的痛苦。憂鬱症的輕重不一,據統計,曾有三分之二的憂友曾想過輕生,若身邊親友能正確且接住求助訊號,或許能避免遺憾。

張家銘表示,根據統計,只有五分之一的憂鬱症患者會主動求助,大多誤解是自己失敗、懦弱,不願承認自己有憂鬱症,也不敢告訴他人。張家銘指出,憂鬱症是疾病,沒有人願意得到,鼓勵憂友不用怪罪自己,可學習接納憂鬱症並接受治療。

新冠疫情期間,張家銘說,不少憂友擔心被感染、也怕打不到疫苗,增加失眠、焦慮不安情緒。先前就診憂鬱症患者,以中年女性較多,但疫情也增加不少新案,包括任職旅遊業、餐飲業、服務業者,加上因邊境持續管制,可能將有更多產業工作者受影響。

響應心理健康月,台灣憂鬱症防治協會邀請7位藝人與名人,包括郭婞淳、阿滴、歐陽靖、譚艾珍、張庭瑚、蒼藍鴿、黃偉晉,以自身經驗分享給憂友一句話,張家銘也率先喊出「不堅強也沒關係!It’s OK to not be OK.」給予憂友支持。

台灣憂鬱症防治協會也舉辦「點亮微光」徵文比賽,邀請憂友分享自己的治療與復原歷程,攜手以正面力量點亮微光、持續照亮黑暗的每一刻。張家銘說,不要忌諱談論憂鬱與自殺議題,要勇敢共同找出病因、穩定接受治療、共同支持,回歸健康生活將是指日可待。

「點亮微光」徵文主題:給自己的一封信—分享個人成功尋求專業幫助,面對疾病、走出憂鬱症的經歷。建議字數300至500字,徵文截止日:10月19日至11月26日晚間23點59分止(以表單收件顯示的時間為準)。

參與資格:穩定治療後成功抗鬱的憂友、正在治療、努力對抗疾病的憂友。獎項:第一名(共1名):獎金1萬元,第二名(共2名):獎金8000元,第三名(共3名):獎金6000元。報名請洽憂鬱症防治協會網站,網址: http://www.depression.org.tw 。

自殺,不能解決難題;求助,才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )