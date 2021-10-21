基隆捷運路線下周出爐 王國材：想交新北市興建和經營

基隆捷運喊了30年，去年10月北北基三首長及時任交通部長林佳龍共同拍板從輕軌升級成中運量捷運。不過過了一年，相關路線、由誰經營尚未定案。交通部長王國材在9月底允諾1個月內確定，期限將至，他說，近日將會出爐，幾乎不會跟台鐵路廊重疊。此外，希望興建跟營運以新北市為主。

今年9月基隆市跟新北市又提路線變更，路廊將往七堵、北五堵、六堵、百福社區延伸，捷運民生汐止線也有相關變更。王國材9月28日在立法院質詢時表示，現在正在「路線跟系統優化的過程」，基隆捷運路線包括基隆、北五堵，新北也希望順著汐止區公所服務當地人口或未來發展較多的區域，現在已經請交通部次長胡湘麟到基隆、新北、台北溝通並綜整最後意見，一個月內確定。

眼看期限將至，今天立委邱臣遠在立法院問及此事，王國材說，路線初步確定，目前不會走台鐵路廊，跟台鐵脫鉤會服務比較多的人，這幾天會跟基隆、台北、新北確定路線，時間上他有列管，方案是把汐東線跟基隆捷運整合在一起，類似捷運新蘆線方式。

至於由誰營運，王國材說，初步希望興建跟營運在新北，現在還在溝通。據悉，初步有共識後，王國材將拜訪三市（台北、新北、基隆）市長，沒有要透過大平台。

經費和路線部分，王國材說，大致確定，會走進百福社區，大約400億元左右。

王國材說，南港到八堵，八堵到基隆類似宜蘭高鐵，進去有困難，有取捨是台鐵是否要廢除，要的話就沒問題。未來八堵站會有轉運站，基隆台鐵保持，基隆市民可以搭台鐵到八堵轉乘，基隆市民也可在八堵轉成基隆捷運。

王國材說，第二階段就要看基隆市民如果認為台鐵要繼續存在就繼續存在，如果覺得捷運更好，就會討論是否進基隆。

邱臣遠說，如果捷運沒有到市區，要跟地方討論，知道會有取捨困難，但應該吸收地方民意做討論。

交通部說，一切都還在討論中，近兩周才會有比較明確的答案。但據悉，八堵到南港展覽館幾乎路線都不會與台鐵重疊，北五堵到七堵會進入社區。