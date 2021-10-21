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台灣年輕型乳癌年增破千人 醫點名35歲以下預後差

中央社 / 記者陳婕翎台北21日電

乳癌有年輕化趨勢，台灣乳房醫學會今天公布最新數據，台灣不到40歲年輕型乳癌患者年增1200多人，其中35歲以下極年輕型逾400人，醫師點名35歲以下患者易復發轉移，預後較差。

根據國健署民國107年癌症登記報告分析，當年度不到50歲就新確診乳癌人數突破5000人，其中35歲以下「極年輕型」超過400人，不到40歲確診者更高達1200多人。

在時尚產業工作的Tiffany就是年輕型乳癌患者，5年前才40歲的她，在洗澡時摸到乳房硬塊，就醫後確診乳癌。歷經2次乳房切除手術後，這才發現腫瘤已擴散至內乳淋巴結，Tiffany隨即開始9次化療、30次放療的辛苦療程。

在一切看似撥雲見日，今年8月年度例行檢查中，Tiffany再度被醫師宣判乳癌轉移至雙肺、骨頭與右頸淋巴。她早先參與臨床試驗計畫，但當時藥物對於腸胃道副作用較大，造成便溺失禁，不得以辭去工作，所幸現在治療多元，與醫師討論後改為新型口服抑制劑搭配荷爾蒙治療，改善生活品質。

台灣乳房醫學會理事長、台北榮民總醫院外科部部主任曾令民今天表示，據臨床研究，年輕型乳癌普遍有腫瘤較大、惡性度高、增生力活躍且易轉移的特性，年輕型乳癌也讓病友長期籠罩於復發或轉移的陰影。特別是35歲以下的極年輕型乳癌患者，其復發或轉移的治療預後相較停經後患者較為不良。

曾令民解釋，乳癌區分為不同亞型與期別，各亞型的治療選擇與復發轉移風險各異。以占所有乳癌亞型7成的荷爾蒙陽性、HER2陰性晚期復發或轉移性停經前乳癌治療為例，現在第一線可使用抑制劑搭配荷爾蒙治療，大幅改善病患治療存活期、生活品質。

曾令民也分享診間經驗，許多穩定控制的年輕病患復發或轉移，也常讓醫護團隊意外，只能心疼地告知患者結果；幸好如今乳癌各亞型治療選擇多元與進步，年輕病友們千萬不要輕言放棄，面對乳癌二次侵襲或轉移，應審慎了解自己的腫瘤型態與治療選擇，爭取更多時間就有更多機會。

乳癌 患者 腫瘤

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