門諾醫院助體育班運動防護 小選手寫卡片致謝

花蓮光復國中體育班培育許多運動員，在競賽中難免容易受傷，但偏鄉的孩子到市區看診來回車程要2小時，非常不便。門諾醫院看到小選手的需要，由物理治療團隊每周到學校為學生檢查，加強運動知識及減少運動傷害。學生們寫滿卡片致謝，感謝物理治療師的幫忙，得以在運動場上發揮實力。

光復國中在花蓮可說是運動大校，田徑、棒球及女足球隊都有亮眼的成績，不過背後的運動防護及復健治療資源缺乏，體育班學生們常有拉傷、撕裂傷，甚至發炎的症狀，但大多是隔代教養的家庭，阿公阿嬤很難載孩子到市區看診，時間一拖，運動傷害容易影響選手的運動表現。

每周三物理治療師陳奕廷到學校保健室報到，為學生檢查傷勢及治療，也教導隊員們如何暖身、伸展、收操、防護，及訓練時受傷的緊急處理。

陳奕廷指出，剛進到校園時，運動前暖身、運動後的收操伸展最容易被運動員忽略，經由不斷的叮嚀與說明其嚴重性，才讓學生了解防護的重要，不僅減少受傷次數，對於事後的照顧技巧也大幅進步，尤其看到他們在比賽場上獲得好成績，就是最大的回饋。

光復國中女足總教練林正源說，自從物理治療師進到校園後，不僅給予專業的照護，教練也可了解球員受傷的情形，隨時調整訓練內容。如今，球員們更重視訓練前的暖身，甚至在受傷時也懂得及時處理。