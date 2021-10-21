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明邁入打疫苗高峰期 中醫師：三大族群忌喝椰子水退燒

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
疫苗相繼來台，民眾積極接種疫苗。施打疫苗示意圖，非新聞當事人。本報系資料照片
疫苗相繼來台，民眾積極接種疫苗。施打疫苗示意圖，非新聞當事人。本報系資料照片

莫德納、BNT疫苗相繼來台，民眾積極接種疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，明起第12輪疫苗接種為注射高峰期，施打對象廣泛開放。藝人徐若瑄日前接種第二劑疫苗後出現發燒，她自曝喝椰子水解燒，近日為注射高峰期，打疫苗喝椰子水再度引發熱議。中醫師表示，喝椰子水有助退燒，但包括腹瀉患者、月經來潮女性及手腳容易冰冷的三大族群切忌飲用。

開業中醫師吳明珠說，椰子水屬涼性、滋陰的飲品，有助解暑、清熱，尤其接種疫苗後要多補充水分，椰子水含有鉀等電解質，可以緩解口乾舌燥，甚至可緩解輕微發燒，但有些民眾打完疫苗後出現腹瀉症狀，此時喝椰子水會使症狀惡化；其次，若女性剛好月經來潮，此時喝椰子水恐打亂經期，以及手腳容易冰冷者不適合喝。

吳明珠指出，有些民眾可能不適合喝椰子水，可改吃水梨、蓮霧、奇異果等富含維生素Ｃ的水果，何況現在天氣轉涼，可以改用冬瓜排骨湯、苦瓜鳳梨雞湯等取代椰子水，均可以達到緩解打疫苗後出現的不適症狀。

書田診所家醫科主任康宏銘說，椰子水、青草茶、決明子茶、菊花茶、苦瓜等，在中醫方面屬清涼、退火的飲品或食材，確實具消炎作用，只是緩解效果可能不如西藥，因西藥經化學純化，治療效果較強；舉例來說，具有消炎、止痛療效的西藥阿斯匹靈，當初研發時，即是從白柳樹樹皮萃取出水楊酸製成。

康宏銘說，椰子水等天然食材的消炎效果，雖不如西藥，但若僅是輕微發燒，又想藉天然食物緩解不適，建議打完疫苗後1至3天，可以每天適量喝椰子水約300至600c.c.，有助緩解發燒，但不宜飲用過量，口渴時再多喝白開水即可。

康宏銘說，民眾打完疫苗，恐引發疲倦、施打部位腫脹或疼痛、發燒、關節痛等副作用，此時應多休息、避免激烈運動、切忌泡湯，以降低心臟負荷，若有高血壓、糖尿病等慢性疾病患者，應按時服藥控制病情，預防疫苗接種不良反應事件，且仍須維持勤洗手、戴口罩，遠離病毒感染。

疫苗 發燒 中醫

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