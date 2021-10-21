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促減碳腳步加快 環團籲匡列「氣候前瞻基礎建設」預算

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
多個環團今天舉辦記者會，呼籲立法院預算會期應研擬並匡列氣候前瞻基礎建設預算。記者吳姿賢／攝影
多個環團今天舉辦記者會，呼籲立法院預算會期應研擬並匡列氣候前瞻基礎建設預算。記者吳姿賢／攝影

氣候變遷及淨零碳排議題近年逐漸受到重視，多個環團今天在立法院舉辦記者會指出，歐盟預算編列有四分之一為氣候預算，反觀台灣2022年甚至還編列16億元以上用在化石燃料、住商節電預算也不足，這些都與強化氣候行動背道而馳，呼籲立法院預算會期應研擬匡列「氣候前瞻基礎建設」預算。

國發會日前表態最快今年底前會公布淨零路徑圖，台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，若要推動落實減碳路徑圖就該有充足預算支持，但盤點發現台灣這幾年用在溫室氣體減量預算合計約25億元，溫室氣體減量基金規模也削減，大談減碳卻沒有相對應的財務支持，跟強化氣候行動是背道而馳，2022年政府預算書還編列16億元以上補助化石燃料，應盡速推動改革。

趙家緯指出，立法院預算審查時應該審慎檢討化石燃料補貼，台電盈餘要履行節電義務、支持縣市住商節電，歐盟預算編列強調四分之一為氣候預算，台灣也應該推動，才能加速氣候行動。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，歐盟碳關稅實施後，除了排碳大戶以外，台灣中小企業也可能受嚴重衝擊，未來面臨轉型甚至關廠時將損及相當多勞工權益，政府應建立跨部會公正轉型小組，研究各國公正轉型案例，啟動台灣本土相關衝擊影響評估並提出因應方案，先前勞動部提及會負責未來氣候變遷影響下的勞工就業平台，但還是沒有更具體的公正轉型主責機關。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美表示，巴黎協定重要精神是每個國家、個人或團體都有減碳責任，每個人都不應該被落下或受到忽視，減碳過程可能產生氣候受害者，政府研擬氣候變遷減碳相關政策時，不管調適或減緩措施，氣候資金不該只用在國家重大措施，還要普及到一般住民，才能扭轉氣候受害者的命運。

環境正義基金會專案主任葉于瑄說，台灣關注減碳議題都著重在產業要跟上國際競爭力，但其實正是這些企業導致民眾面臨高碳排，排碳大戶在轉型時也要負起更多責任；極端氣候導致全球每分鐘都有人因為洪患或旱災受害，台灣減碳腳步一定要加快，無法置身事外。

減碳 氣候變遷 立法院

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