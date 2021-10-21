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疫情催發外送平台 疫後走向產業統合

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

疫情封城潮已讓民眾習慣使用外送平台，疫後的消費力度雖未減弱，但投資者的意象深受影響，未來數個月間，表現不佳的外送平台如 Just Eat Takeaway 將走向整合。此外，分析師指出，外送平台的投資者正在嘗試提出改善外賣市場結構的方案，且未來將會把快速雜貨配送服務列為重要發展目標。

外賣市場走向整合

全球封城潮下，外送平台成為民眾維繫日常生活的重要媒介，但隨著疫情趨緩、民眾回到實體餐廳消費，各國投資人開始擔憂相關產業迅速衰退，部分外送平台公司的股價近期大幅下跌。

但對於整體外送市場來說，路透社指出，消費者的訂餐可能已因為疫情永久改變，外送產業不見得會因為疫情結束而倒退。免費提供網站排名和競爭性數據分析的網路平台 SimilarWeb 專家卡普爾也證實，目前外賣應用程式的使用量並沒有減少。

然而，外送行業專家認為，大多數公司都在虧損，而且對規模的需求不斷增加，市場進行整合的時機已經成熟，而目前首波可能被整合、收購的公司，包括歐洲外送平台 Just Eat Takeaway。

朝向雜貨外送發展

雅虎轉載彭博社報導指出，過去一年間 Just Eat Takeaway 股價暴跌，其股東認為該公司已經到了被收購的時機，但目前其首席執行長與高階管理人仍在嘗試改變投資者的意向、嘗試迴避公司遭到收購的命運。

除收購整合外，Bryan Garnier & Co 的分析師杰內洛特指出，外送平台投資者正在尋找能夠明確改善外送市場的計劃，且這項方案必須要能維護個平台在歐美等地的份額，且目前快速推出雜貨配送服務已成為其中一項非常重要的目標，目前由持股 12% 的亞馬遜支持的 Deliveroo 在此方面最為積極。

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