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航港局「繪本」早銷毀 作者再轟：遺憾、心碎
交通部航港局斥資30萬元，出版「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會，不料本名陳旻昱的玉米辰卻爆料，指4月初完成「守護大海的人」印製，但4月底，新舊交通部長交接後，馬上接到航港局緊急通知新任交通部長王國材要求重印，引發熱議。
僅管王國材事後滅火，下令航港局保留2000本舊版繪本，不過航港局今早清查卻發現，舊版繪本早已被銷毀。
對此，陳旻昱今再發文質疑王國材留言所說的和客觀事實不符，不知道是否被蒙蔽，或是在逃避。
陳旻昱表示，本繪本今年4月已經印好，到底為何要回收、要銷毀？為何要刻意追加金額、重印2000本？迄今仍在迴避事實，無法讓人信服，相當遺憾。
陳旻昱說，昨晚王國材表示反對繪本銷毀，航港局長也拍胸脯保證，沒有銷毀，還歡迎大家索取，結果，這根本是謊言，一直到今早，各方追問回收的2000本到底在哪裡，航港局才坦承2000繪本在9月底已銷毀，著實令人心碎。
陳旻昱質疑，無法理解的是，為什麼王國材與葉局長第一時間要說謊？「您們信誓旦旦承諾，繪本可以分享給有需要的人，到頭來卻只是在說謊遮掩。最後要一個辛苦的組長出來扛下所有責任，身為創作者，真的無法苟同」。
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