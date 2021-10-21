24億升級374家衛生所 轉型社區照護迎戰高齡化

國內基層衛生所從日治時代設置，目前全國有368鄉鎮、設有374家衛生所。長期以來，衛生所執行第一線公共衛生、預防保健工作，前瞻計畫8年投入24億元，整建、新建長照據點，衛福部今也在政院提出升級策略，從組織、員額、硬體建設、醫療設備四面向，逐步達成總統蔡英文所提，將衛生所轉型為「社區健康照護管理中心」。

國民健康署上午在行政院會報告「公共衛生服務體系升級」，行政院長蘇貞昌裁示准予備查。

國民健康署長吳昭軍在會後記者會說明，台灣基層衛生所從日治時代開始設置，長期以來衛生所執行第一線的公共衛生及預防保健工作。「公共衛生服務體系升級策略」，有四大策略，包含提供醫療服務在地話、進用醫事人員有彈性、衛生所硬體建築能翻新、偏鄉遠距醫療照護更便利。為此修正相關法規、針對衛生所人員培訓。

衛福部次長石崇良在行政院會會後記者會說明，全國374所衛生所，透過前瞻計畫8年投入24億，到2020年已投入21億，包含耐震補強、建物評估，有些還有重新重建，老舊或高危等。並透過長照基金，對部分地區衛生所，尚須扮演長照，日照中心功能的，也透過長照基金協助，擴建衛生所。

行政院發言人羅秉成在會後記者會轉述，蘇貞昌在會中指出，台灣基層衛生所從日治時代開始設置，目前全國368個鄉鎮市區已設有374家衛生所，長期以來衛生所執行第一線的公共衛生及預防保健工作。過去，國人對於衛生所的印象，不外乎是帶小朋友去打疫苗，而在許多偏鄉小鎮，衛生所甚至扮演著守護小生命誕生的角色。隨著台灣逐漸邁入超高齡社會，衛生所已從幼兒服務到高齡服務，職掌也日趨繁雜，除了傳染病防治、癌症篩檢等公衛、醫療事項外，近年來又納入高齡健康照護與長期照顧、社會安全網，加上面對COVID-19武漢肺炎疫情，還要執行社區疫調、篩檢與疫苗注射。

他說，為了提升當前衛生所服務量能，以及解決建物老舊、偏鄉醫療照護需求等問題，衛福部今日提出升級策略，從組織、員額、硬體建築及醫療設備等4大面向，全盤檢討，讓基層醫療資源能夠更合理、更有效率地被利用，進而達成蔡總統所提，將衛生所轉型為「社區健康照護管理中心」之政策目標。

包含第一，在醫療服務在地化方面：透過修正衛生所型態及業務職掌，授權地方可因地制宜進行最適合的調整，提供更具在地化元素的醫療服務。

第二，在醫事人員有彈性方面，政府放寬進用員額總數的規定，地方政府可因地制宜依衛生所實務所需，來提供醫事人員，也新增行政人員及公衛師，統籌加以運用。此外，也針對衛生所人員進行專業培訓，提升公衛核心能力。

第三，硬體建築整建方面，政府透過前瞻建設經費，8年投入近24億元，補助衛生所整建及新建長照據點。例如在今年9月30日屏東牡丹鄉旭海村新建衛生室落成啟用，這是台灣最南端的醫療健康照護站；又比如10月15日屏東霧台鄉原民健康生活中心啟用，這是全臺海拔最高的原鄉健身房。

第四，遠距醫療更便利方面：政府自2018年5月起，先是放寬遠距醫療照護對象與模式，2020年5月，於14處偏鄉醫療機構開始進行試辦，今年起，已全面擴大推動遠距醫療專科門診，讓偏鄉地區的國人，也能享有同等的醫療照護服務。

蘇貞昌在會中表示，台灣能夠守住疫情，防疫成果備受肯定，基層衛生同仁，無論在防疫訊息宣導、居家隔離關懷、疫苗注射等相關作業，勞苦功高，功不可沒。非常期待透過這一次的全方位策略，讓衛生所轉型升級，不只是打疫苗、看醫生的地方，還要轉型成為照顧地方長輩、連結社區健康照護資源的中心。