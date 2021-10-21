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欲觀賞獵戶座流星雨注意 仰德大道明晚將實施彈性交管

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
獵戶座流星雨。圖／北市天文館
獵戶座流星雨。圖／北市天文館

根據台北市天文館天象預報指出，每月10月不可錯過的「獵戶座流星雨」，預估明天晚間達到流星雨極大值，且獵戶座流星雨會伴隨火流星景觀，將吸引大批人潮前往觀賞，北市警察局將會彈性實施仰德大道交管；另捷運劍潭站規畫計程車共乘運具，民眾可多加使用。

警察局交通大隊指出，明晚間將達到流星雨極大值，預估不少天文迷前往無光害且視野遼闊的郊區欣賞，屆時恐有大批人車潮湧入陽明山，為維護該區域歐邊交通安全及順暢，將針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

交大表示，疫情逐漸趨緩，但仍要提醒欲前往觀賞流星雨的民眾，雖是戶外活動，但仍須保持適當社交距離及配戴口罩保護他人；另除自行前往外，士林區捷運劍潭站1號出口也有規畫「士林-陽明山計程車共乘」運具提供民眾使用。

流星雨 仰德大道 警察

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