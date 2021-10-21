「繪本」竟銷毀惹議 航港局長致歉認疏漏、已自請處分

交通部航港局日前請來被譽為「台灣宮崎駿」的繪本作者玉米辰（本名陳旻昱），創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會，未料傳出因新舊交通部長交接，原已印上時任部長林佳龍序的2000本書遭到銷毀，引發爭議。對此，航港局長葉協隆致歉，並承認疏漏，已向交通部長王國材自請處分。

對於陳旻昱的質疑，航港局昨晚緊急發布新聞稿澄清，強調部長已對此繪本一定要妥善保留；王國材也在臉書上回應，因想把著作光環留給原創者與主辦局，所以告訴航港局自行出版，不用放他照片與序言，不知道已印製2000本繪本，已告知局長此繪本一定要保留。未料，經查後，發現繪本早已被銷毀。

對此，王國材稍早在立法院受訪時表示，當時用意是不要太多光環在自己身上，希望回到各局，對於書竟然已銷毀，會去了解狀況。但他說，不知道書已經印好，也不知道林佳龍序的書已經存在，不知道同仁是不是有誤解。他說，他的碩士論文留到現在都在，本來就是要尊重，不覺得換人就要銷毀，只是希望把光芒回到各局處。

葉協隆澄清，銷毀考量跟林佳龍的話（指：寫序）無關，王國材真的不知道書已經印好、要重印甚至銷毀，在修正過程中有嘗試要用抽換，不用重印，但印製廠商有說在技術上不可行，要重印。

葉協隆說，昨天晚上詢問同仁時，同仁說放在庫房，但一大早到庫房發現，因為定期有檔案管理作業，一年兩次，同仁不知道原來繪本要保存，併同非機密檔做了銷毀。他說，作業上確實有不當跟疏忽地方，已跟部長自請處分。抽換原因跟有林佳龍的話無關，只是要把創作光環留給創作者跟主辦的局處，絕對沒有政治考量，絕對尊重繪本創作。

媒體追問，既然王國材不在意為何要抽換，況且王國材也沒有寫序跟用照片。葉協隆說，王國材希望光環留給作者，不希望留名，處理過程中溝通上不是很周嚴，非常抱歉，總共銷毀2000本，約30萬。