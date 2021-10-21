循環經濟新創展下周開幕 親子玩植物拓印、無塑體驗

為推廣循環經濟理念並落實至日常生活，10月26日至11月1日環保署將於松山文創園區北向製菸工廠舉辦「2030超越圈圈 Circular-Cross」循環經濟新創展，結合土地、人文故事呈現循環日常，從食、衣、住、行、育樂等面向貼近生活讓民眾免費參與，包含籃球鑰匙圈手作體驗、植物拓印、無塑體驗，適合親子同行。

展覽結合超過70個循環經濟品牌產品，展區分為居家生活、海洋、農業等3大主題，將循環經濟理念或產品以整合式情境體驗方式展出，透過生活化的呈現，循環經濟將不再是一個抽象的概念，而是可以很簡單、自然的融入生活中。

居家生活區有新村小商號的無塑包裝商店、掬子有限公司提供嬰幼兒服裝租賃減少廢棄衣物；海洋區有Hibang回收廢漁網製作的時尚循環眼鏡、吳村工作室利用廢棄漁網製成時尚側肩包，為廢棄資源到另一條出路；農業區由玩艸植造以蒲草吸管取代一次性塑膠吸管、逸遊槺林傳藝文創移除外來物種銀合歡並製成文創商品及特色家具。

環保署表示，展區內將舉辦多場次循環經濟體驗活動，以寓教於樂的方式推動零廢棄行動，包含籃球鑰匙圈手作體驗、植物拓印、菱殼炭水泥盆栽、無塑體驗行動等，親子可以共同體驗。

此次展覽增設延伸展區，以基隆海大三創基地做為校園循環經濟模式實踐搖籃，展出內容以學生及校園可實踐的無塑包裝採購方式、循環重覆利用、家電租賃模式、海洋廢棄物議題、搖籃到搖籃等理念為主題，讓學校生活也能朝向循環經濟的綠生活模式。