以為是更年期 48歲婦人常眼乾舌燥其實是患乾燥症

48歲的陳小姐平時注重健康，無高血糖等慢性疾病，數月前自覺口咽乾燥，喝冰開水後仍覺得口渴無法緩解，天氣開始轉涼卻變得更為乾燥，不但在起床睜開眼時，感到眼睛內有乾澀與異物感，說話聲音也變得較低沉沙啞，經醫師詳細檢查後，確診為乾燥綜合症，可多吃甘涼的蔬果及少熬夜改善。

衛生福利部台北醫院中醫科醫師賴博政表示，乾燥綜合症是複雜的自體免疫風濕疾病，好發族群為40至50歲女性，主要表現在外分泌腺體的慢性發炎，常見為口乾舌燥、口水減少、眼睛乾澀、眼睛有異物感、眼淚減少、眨眼疼痛、視物模糊，鼻、咽、喉、氣管乾癢等，嚴重時會感到吞嚥疼痛、喉嚨緊緊地作痛，用餐時只能搭配水才能順利吞嚥，甚至要改吃流質食物如布丁等，才能在較低疼痛感之下完成進食。

賴博政說明，乾燥綜合症會影響不同的系統，例如皮膚產生丘疹，或骨骼肌肉系統伴有不明原因的肌肉疼痛及小關節炎，當病程進展到後期時，常發生腎臟及肺臟的受損，大約有6至8%的患者有惡性腫瘤。

中醫將乾燥症歸於於「燥痹」的範疇，認為乾燥症的病理是陰液虧損、清竅失養，因人體內局部失於滋潤造成化熱發炎，隨著病程進展，甚至會有「瘀」的現象。現在正值秋季，易感燥邪，內外夾雜更容易導致疾病加重。中醫會依照病程發展以滋陰潤燥、補肝益腎、益氣養陰的治療方式改善症狀並提高生活品質。

賴博政提醒，乾燥症病人或易口乾舌燥、火氣大的病人，平時起居更應注意，需規律作息、避免熬夜，減少食用油炸、燒烤、麻辣、溫補類食材，與大量薑、蒜、米酒、胡椒、花椒調味的料理，可避免症狀加劇。