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尷尬！ 王國材下令2千本「繪本」要保留 原來早被銷毀

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部航港局日前請來擁有「台灣宮崎駿」美譽的繪本作者玉米辰，創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會。圖／取自陳旻昱臉書
交通部航港局日前請來擁有「台灣宮崎駿」美譽的繪本作者玉米辰，創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會。圖／取自陳旻昱臉書

交通部航港局日前請來被譽為「台灣宮崎駿」的繪本作者玉米辰，創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會，不料本名陳旻昱的玉米辰昨晚卻在臉書上爆料，指四月初完成「守護大海的人」印製，但4月底，新舊交通部長交接後，馬上接到航港局緊急通知。接到的訊息是，交通部長王國材要求「守護大海的人」重印，這也讓陳旻昱忍不住諷刺，長官最大，尊重大官的決定。

對於陳旻昱的質疑，航港局昨晚緊急發布新聞稿澄清，強調部長已對此繪本一定要妥善保留；王國材也在臉書上回應，因想把著作光環留給原創者與主辦局，所以告訴航港局自行出版，不用放他照片與序言。不知道已印製2000本繪本，已告知局長此繪本一定要保留。

不過，儘管王國材下令要「保留」，但航港局今一早清查庫房時卻發現，兩千本的繪本早已以處理一般舊公文檔案、資料的名義，全數銷毀一空。

航港局表示表示，公務人員的檔卷很多，定期一段時間就會銷毀，今早清查庫房時，沒想到這些繪本已在前陣子銷毀，而這件事情，部長和局長葉協隆都不知情。

據了解，航港局當初花費30萬元印製了2000本繪本，舊版和新版的差異，在於封面掛名發現單位從「交通部」改為「航港局」，內頁原本有前部長林佳龍的話，新版則是改成局長葉協隆的話；舊版繪本作廢後，又再花了30萬元印製新版繪本。

航港局說，部長不知道繪本已經印好了，只是單純覺得光環要留給作者，不需要用交通部名義發行，用航港局名義發行即可；當時一度考慮用「抽換封面」等方式因應，並去詢問廠商，但廠商認為繪本是帶殼精裝書，若要置換封皮，技術上不可行，所以才會重印。

航港局表示，2000本的繪本雖然已經銷毀，不過交通部、航港局都很尊重繪本創作精神，也希望大家多看這本繪本，後續將持續分送機關學校，推廣燈塔守門人的精神。

航港局 交通部長 王國材

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