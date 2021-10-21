東北季風發威愈晚雨勢愈大 氣象局預測最冷時間點曝光

今天受到東北季風影響，北部、東半部地區明顯感到涼意，中南部則還是持續多雲到晴為主的天氣。氣象局表示，明天中午到周日，除了東北季風外，隨著華南雲雨區東移，台灣水氣偏多，北部、東北部降雨時間比較長，包括基隆北海岸、宜蘭、大台北山區等地，要留意局部大雨發生機率；中南部山區會有局部短暫雨，直到下周一東北季風減弱，降雨趨緩，各地氣溫才會稍稍回升。

氣象局預報員李孟軒表示，受到東北季風影響，今天開始，北部、東北部氣溫下降，周五到下周日這三天，預估周末會是這一波冷空氣影響最明顯的時候，北部最低溫下探18、19度左右，高溫也只有22至23度，換句話說，一整天的氣溫感受上都會明顯偏涼。

李孟軒說，包括中國長江流域、台灣北部地區等地，都是雲量偏多的情形，氣溫逐漸下降，有短暫雨。今天白天還是多雲到晴的天氣，北部今天中午前後的溫度為23、24度，中南部則有29、30度，提醒民眾南來北往要留意溫差明顯。

至於降雨部分，李孟軒表示，今天降雨主要還是集中在北部、東半部地區，會有局部短暫陣雨，基隆北海岸會出現較大雨勢，至於午後中南部山區會有零星陣雨現象。今天晚上到明天清晨，隨著東北風增強，會帶來比較多水氣，包括桃園以北、宜蘭地區晚間雨勢會有增強趨勢。

此外，氣象局提醒，周五、周六，隨著東北季風增強，北部、東北部，以及綠島蘭嶼、離島外島沿海空曠地區，容易出現八到十級強陣風，民眾外出多留意。

李孟軒表示，隨著東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，明後兩天清晨是最明顯時間點，溫度僅18、19度左右，即便是白天回溫也不明顯，預估高溫僅22至23度，一整天感受濕涼，提醒民眾出門的話要攜帶雨具，也要記得帶外套；中南部地區清晨氣溫21至23度，白天則有25、26度，由於白天偶爾會飄雨，高溫可能再低一點。

氣象局表示，下周一隨著東北季風減弱，氣溫會回升，不過北部、東北部的降雨還是會有局部短暫雨，中南部地區會回到多雲到晴，午後山區零星短暫雨的天氣型態。