快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

奇美疫苗注射隊服務1萬7000人次 院方首度披露流程

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心成立疫苗注射隊，服務社區迄今1萬7000人次，首度披露流程。圖 ／醫院提供
奇美醫學中心成立疫苗注射隊，服務社區迄今1萬7000人次，首度披露流程。圖 ／醫院提供

台南奇美醫學中心投入防疫，建立疫苗注射隊，今年6月迄今已派遣近20梯次，超過300人次護理師投入，服務鄉親約1萬7000人次，院方今首度披露箇中流程和不為人知的工作點滴。

奇美醫學中心護理部長馬淑清、督導李穎俐說，奇美醫療體系(永康總院、柳營院區、佳里院區)疫情以來投入各項社區防疫服務，今年6月更主動承接善化大型疫苗施打站。

為長期配合防疫服務，指派督導李美慧專責疫苗施打業務，並號召全院護理師，自願投入社區防疫服務，包含社區篩檢與疫苗施打工作。

除每周一至五固定於奇美醫學中心疫苗施打站，對外共派遣近20梯次，超過300人次護理師，服務約1萬7000人次。

馬淑清說，奇美醫學中心護理部建立起奇美疫苗注射隊人力庫，每當院方通知有疫苗施打任務時，任務前一天，護理部督導李美慧會先偕同此任務相關行政人員前往場勘，確認預定疫苗施打人數與作業流程細節，規畫好作業動線，確認需支援護理師人數，再回報護理部。由各科部督導協助自人力庫中，徵詢時間可配合的人前往執行任務。

由於每種疫苗準備程序皆不相同，為確保疫苗施打過程安全，會先由各科督導自人力庫中，推薦數十位護理師組成一個疫苗備藥小組，事前進行疫苗備藥教育訓練，確保疫苗備藥的正確與安全性。

而每梯任務開始前，會先集合當日支援人員，口頭簡報動線、流程、疫苗施打注意事項等事宜，確保所有人員皆能依標準作業程序進行。

為精準控制疫苗數量，每梯次會有兩位護理主管協助控場，除可處理各種突發狀況、人力調度，依現場疫苗施打人數控制疫苗數量，避免殘劑過多。

多人表示，到自己兒子、女兒學校協助施打疫苗，讓兒子、女兒備感光榮，還有回母校服務，喚起年少回憶，是人生中十分特別體驗。

院方也提醒，即日起開放10月23日(六)、24日(日)於善化慈濟接種站BNT第一劑疫苗接種預約，額滿提前結束掛號。接種對象資格為年齡30歲以上尚未施打新冠疫苗者，注射當日請攜帶身分證、健保卡。僅接受網路預約登記，恕不受理現場掛號。網址：https://www.chimei.org.tw/opdschedule/vaccineLogin.aspx

新冠疫苗 護理師

延伸閱讀

台帛泡泡入境再放寬！接種1劑高端也能到帛琉玩

今年疫苗接種不良反應暴增1347件 陳時中透露最新採購量

聯醫工會控壓榨醫護打疫苗「未給酬勞」 籲北市府勿便宜行事

5到11歲的兒童可打新冠疫苗？美國近期將批准

相關新聞

東北季風發威愈晚雨勢愈大 氣象局預測最冷時間點曝光

今天受到東北季風影響，北部、東半部地區明顯感到涼意，中南部則還是持續多雲到晴為主的天氣。氣象局表示，明天中午到周日，除了...

城中城警訊 當辦公室發生火災上班族必知五大逃生要訣

高雄城中城大火奪走46條人命，為台灣史上死亡人數第二多的火災憾事。上班族長時間待在辦公室，萬一火神降臨，防災準備充足嗎？...

台帛泡泡入境再放寬！接種1劑高端也能到帛琉玩

帛琉政府日前才公開宣布，強調承認我國高端疫苗，未來國人只要完成施打兩劑高端疫苗，即可享如同完成施打BNT、AZ及莫德納等...

高鐵宜蘭站又冒2方案 王國材：未來方案都會做專業評估

台灣高鐵延伸宜蘭除了原本的四個站址，又新增第五、六方案，分別是由宜蘭縣議會民進黨團提出的「宜蘭新站」案，以及交通部擬提「...

尷尬！ 王國材下令2千本「繪本」要保留 原來早被銷毀

交通部航港局日前請來被譽為「台灣宮崎駿」的繪本作者玉米辰，創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會，不料本名...

高鐵假期首度推米其林、必比登饗宴之旅 邀你體驗美食

台灣高鐵公司（2633）繼「振興五倍券」專案獲得旅客熱烈迴響後，「高鐵假期」也首度推出結合米其林或必比登的星級特色行程。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。