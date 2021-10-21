奇美疫苗注射隊服務1萬7000人次 院方首度披露流程

台南奇美醫學中心投入防疫，建立疫苗注射隊，今年6月迄今已派遣近20梯次，超過300人次護理師投入，服務鄉親約1萬7000人次，院方今首度披露箇中流程和不為人知的工作點滴。

奇美醫學中心護理部長馬淑清、督導李穎俐說，奇美醫療體系(永康總院、柳營院區、佳里院區)疫情以來投入各項社區防疫服務，今年6月更主動承接善化大型疫苗施打站。

為長期配合防疫服務，指派督導李美慧專責疫苗施打業務，並號召全院護理師，自願投入社區防疫服務，包含社區篩檢與疫苗施打工作。

除每周一至五固定於奇美醫學中心疫苗施打站，對外共派遣近20梯次，超過300人次護理師，服務約1萬7000人次。

馬淑清說，奇美醫學中心護理部建立起奇美疫苗注射隊人力庫，每當院方通知有疫苗施打任務時，任務前一天，護理部督導李美慧會先偕同此任務相關行政人員前往場勘，確認預定疫苗施打人數與作業流程細節，規畫好作業動線，確認需支援護理師人數，再回報護理部。由各科部督導協助自人力庫中，徵詢時間可配合的人前往執行任務。

由於每種疫苗準備程序皆不相同，為確保疫苗施打過程安全，會先由各科督導自人力庫中，推薦數十位護理師組成一個疫苗備藥小組，事前進行疫苗備藥教育訓練，確保疫苗備藥的正確與安全性。

而每梯任務開始前，會先集合當日支援人員，口頭簡報動線、流程、疫苗施打注意事項等事宜，確保所有人員皆能依標準作業程序進行。

為精準控制疫苗數量，每梯次會有兩位護理主管協助控場，除可處理各種突發狀況、人力調度，依現場疫苗施打人數控制疫苗數量，避免殘劑過多。

多人表示，到自己兒子、女兒學校協助施打疫苗，讓兒子、女兒備感光榮，還有回母校服務，喚起年少回憶，是人生中十分特別體驗。

院方也提醒，即日起開放10月23日(六)、24日(日)於善化慈濟接種站BNT第一劑疫苗接種預約，額滿提前結束掛號。接種對象資格為年齡30歲以上尚未施打新冠疫苗者，注射當日請攜帶身分證、健保卡。僅接受網路預約登記，恕不受理現場掛號。網址：https://www.chimei.org.tw/opdschedule/vaccineLogin.aspx