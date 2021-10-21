台帛泡泡入境再放寬！接種1劑高端也能到帛琉玩

帛琉政府日前才公開宣布，強調承認我國高端疫苗，未來國人只要完成施打兩劑高端疫苗，即可享如同完成施打BNT、AZ及莫德納等國際認證疫苗的待遇一樣，不受限制赴帛觀光旅遊，如今隨著國內疫情趨緩，再加上為了推展觀光，帛琉的疫苗入境規定再放寬。帛琉觀光局台灣辦事處表示，依帛琉衛福部指示，即日起由台灣往返帛琉的旅客，只要持有一劑WHO和FDA核准疫苗的施打證明，包括高端疫苗將可入境帛琉免隔離。

帛琉觀光局台灣辦事處表示，即日起由台灣往返帛琉的台籍旅客及持有居留證的外籍人士前往帛琉旅遊，只要持有一劑WHO和FDA核准疫苗的施打證明，包括高端疫苗將可入境帛琉免隔離，且不需在帛琉施打第二劑，若旅客未施打第一劑疫苗和欲施打第二劑的旅客，帛琉衛福部仍可免費提供莫德納疫苗。

帛琉觀光局台灣辦事處長雷均表示，帛琉政府放寬帛台旅遊泡泡入境疫苗的規定，再加上台灣疫苗覆蓋率的大幅提升，返台5天加強自主健康管理加9天自主健康管理，不需要住14天的防疫旅館等政策，將有助於更多旅客前往帛琉旅遊。

帛琉觀光局台灣辦事處也說，帛琉旅遊泡泡自8月14日重啟以來，相當成功，近兩千多名旅客前往帛琉旅遊，目前相關旅遊業者及航空公司研議申請從高雄往返帛琉的航班，希望未來能有更多台灣中南部的旅客前往帛琉旅遊。