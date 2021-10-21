「守護大海的人」繪本重印爭議 王國材：對銷毀不知情

交通部航港局日前請來擁有「台灣宮崎駿」美譽的繪本作者玉米辰，創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會，不料本名陳旻昱的玉米辰昨卻在臉書上爆料，指4月初完成「守護大海的人」印製，但4月底，新舊交通部長交接後，馬上接到航港局緊急通知。接到的訊息是，交通部新上任的部長王國材要求「守護大海的人」重印，這也讓陳旻昱忍不住諷刺，長官最大，尊重大官的決定。

對此，王國材今天出席立法院交通委員會進行高鐵延伸宜蘭專案報告，會前接受媒體聯訪時說，他對於銷毀這事情完全不知情，只是覺得不用把部長標顯在著作裡面。

王國材說，他4月20日上任時，看到交通部各局處書籍都會由部長當發行人或是寫序、貼照片，上任後有提到要尊重原創者跟各局處努力，通案決定，各局處所有書籍不需要貼部長照片跟寫序，也不要當發行人。由各局處努力和辦理即可。