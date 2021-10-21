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高鐵宜蘭站又冒2方案 王國材：未來方案都會做專業評估

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵六大方案。製表／記者侯俐安
高鐵六大方案。製表／記者侯俐安

台灣高鐵延伸宜蘭除了原本的四個站址，又新增第五、六方案，分別是由宜蘭縣議會民進黨團提出的「宜蘭新站」案，以及交通部擬提「縣政中心以南」案。對此，交通部長王國材說，現在還在委託顧問公司做綜合評估，原來四個站，是不是做調整，最近聽了很多地方提出聲音，第五、第六或未來方案都會請顧問公司做專業評估。

王國材今天到立法院交委會進行高鐵延伸宜蘭專案報告，並備質詢。會前接受媒體聯訪時表示，王國材說，高鐵宜蘭站設址，現在還在委託顧問公司做綜合評估，原來四個站，是不是做調整，最近聽了很多地方提出聲音，第五、第六或未來方案都會請顧問公司做專業評估。

媒體追問，昨天是否有跟立法院長游錫堃見面報告此事？王國材說，這段期間跟宜蘭鄉親有溝通，昨天也有跟游錫堃報告，大致溝通狀況，他說，游希望本於專業提出符合大家需求方案。

至於選擇第六案原因跟優點？王國材說，不管五、六方案，都是地方所提方向，從專業上做分析，最重要這段期間地方共識是很重要決策，聽了很多地方聲音，溪南、溪北的需求，都會調整，所有方案都要經過綜合評估，包含工程經費、用地拆遷、路線、沿線發展、設站地點工程可行性等都要進一步評估。

在原先鐵道局綜合規畫中，共有四城、宜蘭、縣政中心、羅東等四大方案，長度分別為52.8公里、56.3公里、60.6公里、64.2公里，經費分別為1650億元、1764億元、1880億元、2090億元。交通部在8月時表態支持四城案引發各方人馬拉鋸，連帶造成土地價格波動，在野黨抨擊民進黨派系炒地皮，民進黨各派系也互相質疑。

不過在這一周內接連新增兩個方案。分別是宜蘭縣議會民進黨團達成共識的宜蘭新站案，該案不再堅持設站在宜蘭車站，並以「宜蘭以南」尋覓合適站址，並具有五大優勢，包含位在宜蘭市都市計畫區內，土地取得容易；位於現有交通樞紐位置，不必再徵收土地、拓寬道路；不會影響鐵路高架期程；開發面積小、容易通過環評；鄰近各精華地段，包含宜蘭縣府、縣議會、火車站等。

而在交通部「專業評估」後，也出現了第六案，新址在原縣政中心案」西南側，該案預計將新設台鐵宜蘭新站，與高鐵宜蘭新站共站，可排除原本宜蘭案因宜蘭鐵路高架化，導致站體高達九層樓的疑慮，不影響景觀，區段徵收面積也會減少；另高鐵擬拉出一條路廊蓋軌道，雙鐵採共站不共軌。

交通部長王國材說，現在還在委託顧問公司做綜合評估，原來四個站，是不是做調整，最近聽了很多地方提出聲音，第五、第六或未來方案都會請顧問公司做專業評估。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材說，現在還在委託顧問公司做綜合評估，原來四個站，是不是做調整，最近聽了很多地方提出聲音，第五、第六或未來方案都會請顧問公司做專業評估。記者曹悅華／攝影

高鐵延伸宜蘭 王國材 交通部長

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