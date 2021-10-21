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鋒面和東北風接力 彭啟明：北部東部濕冷、南部好熱

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天將再有東北季風逐漸南下影響，而這次更伴隨著華南雲雨區東移，水氣更多，降雨範圍比上次大且時間更長，配合著東北季風帶來冷空氣，迎風面地區濕涼的感受會相當明顯。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
今天將再有東北季風逐漸南下影響，而這次更伴隨著華南雲雨區東移，水氣更多，降雨範圍比上次大且時間更長，配合著東北季風帶來冷空氣，迎風面地區濕涼的感受會相當明顯。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天要變天了，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前在中國南方正有波雲雨帶東移發展中，這波主要是後面冷空氣的前緣發展出來的鋒面系統，今天白天開始，陸陸續續在北部及東北部，從桃園、新竹以北到宜蘭都會開始有短暫陣雨，外出要攜帶雨具。

溫度上，今天白天北部、東部雲量較多，中午高溫會略降一些，大約24-25度，傍晚開始冷空氣逐漸接近，會開始轉涼，中南部則感受不到今天北部、東半部的變化，仍是多雲到晴的穩定天氣。

彭啟明說，這波鋒面在周五就會逐漸遠離，緊跟在後的東北風，冷空氣將會持續到這周六、周日。

他表示，由於這波在華南也有暖濕空氣發展，台灣北方的水氣頗為旺盛，預期北部及東北部都將持續有雨，其中周末時間可能會延伸到中部，不過還是越往北部雨勢越多，特別是迎風面在新北市、東北部沿海靠山區及新北市東南側山區到宜蘭附近為主，要留意持續兩三天的降雨，至於台北盆地，陰沉飄雨或有時有陣雨發生，戶外活動可能會略受到干擾。

「溫度也會持續下滑，這波最低溫有可能比上周末那波略降1度」，彭啟明說，北部都會平地將在19-22度間，空曠地區可能在17-20度，會有顯著涼意，長袖或是薄外套要準備了，或是家裡面的棉被床單可能要適時增加，若還是夏季的準備，會有點冷的感覺。

這波中南部影響不大，白天高溫大約在27-30度間，清晨約23-24度，和北部是有顯著落差，南來北往務必要注意溫差的變化。

彭啟明說，預計這波冷空氣的影響，下周一會顯著減弱，降雨也會趨緩，溫度也會逐漸回升，不過要留意下周仍有冷空氣南下，下周末也將持續有類似變化，一波波的冷空氣在北方醞釀發展，整個東亞都冷下來了，台灣的天氣系統也都開始由東北季風開始主導了，建議可以逐步準備換季了。

今年冬天到底冷還是不冷？彭啟明說，其實有平均溫度和有沒有夠強的冷氣團兩種不同指標來看，在使用上有不同意涵，一個是幾個月的平均，一個是冷空氣的事件多或少，每個人感受會有很大不同。而反聖嬰也有分強或弱，對等反應也有差別，也建議接受到訊息時要看仔細。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天將再有東北季風逐漸南下影響，而這次更伴隨著華南雲雨區東移，水氣更多，降雨範圍比上次大且時間更長，配合著東北季風帶來冷空氣，迎風面地區濕涼的感受會相當明顯。

東北季風及華南雲雨區會持續影響至周末，這段期間，北部、宜蘭將為長時間陰雨濕涼天氣；花東雲量明顯增多並有局部短暫雨；中部地區也將逐漸轉為多雲時陰偶有短暫雨天氣，山區的雨勢會比平地明顯一些、降雨時間也較長。

南部地區影響仍然有限，雲量雖然也有增多趨勢，但降雨仍少，下午時段在山區才有局部短暫陣雨，仍有陽光露臉機會，日夜溫差較大。澎湖、金馬等離島地區雲量也會增多並偶有短暫雨。

另外，這次東北季風影響期間，海面風浪同樣會明顯增大並有長浪，陸上也有強陣風發生機率，類似上周末的狀況，如有規畫戶外活動，應特別留意風浪影響。

彭啟明

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