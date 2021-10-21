快訊

基隆市五連霸前議員韓良圻涉貪羈押禁見 兩兒子交保

虐殺怪獸的英雄懊惱？日本超人力霸王的正義哲學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入秋第一波東北季風到 氣象局：遠離溪河、海岸、山邊

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
入秋後第一波東北季風將造訪。圖／氣象局提供
入秋後第一波東北季風將造訪。圖／氣象局提供

華南雲系移至台灣上空，入秋後第一波東北季風將造訪，「報天氣 - 中央氣象局 」臉書粉專說，迎風面東北部、北海岸、北部持續受到豐富水份的東北風吹拂，將持續多日降雨、溫度亦降。多日降雨，預期將對上述區域造成威脅，避免前往溪河、山邊等危險區域。

氣象局提醒，東北部、北海岸、北部變化：持續降雨、局部將大雨，持續降雨導致溪水暴漲、山區局部坍方威脅提升，非必要請遠離溪河、海岸、山邊、山地等危險區域，寧可多小心、切勿存僥倖。

氣象局今晨已經發布陸上強風特報，東北風增強，今晚起台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今天白天台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

氣象局說，今天東北季風將增強，水氣增加，雨區擴大到整個北部及東半部地區，整天都有不定時短暫降雨的機會，特別是基隆北海岸雨勢會更明顯、更持續，並有局部較大雨勢發生的機率；中南部地區則是多雲到晴，午後山區有短暫陣雨的天氣。

氣溫方面，北部及宜花地區白天高溫仍有26至28度，不過越晚會越涼，到晚上低溫會下降至21度附近。

中南部跟台東地區則影響不大，高溫落在30、31度左右，感受上溫暖舒適，清晨低溫約23度，外出多留意日夜溫差的變化。

●逐日天氣預報：

今天：東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮，天氣率先轉變，降雨逐漸明顯、氣溫開始下滑。

周五至周日：東北季風＋華南雲雨持續移入，降雨範圍擴大、各地皆可感受不同程度的濕涼。

北部、宜蘭、花蓮降雨機率高，北海岸、大台北山區及東北部，可能局部大雨，避開危險區域、留心安全。台東、中南部山區等部分地區將有短暫雨，中南部平地亦有降雨可能。

北部、宜蘭、花蓮的都會區，最低溫約19、20度、最高溫可能僅24度。空曠處、近山區之氣溫將更涼，沿海風力強勁，體感溫度也較低。

下周一：東北季風漸弱，中南部、率先感受水氣減少、氣溫緩升。北部、宜、花、東部分地區，預計下周一上班日仍會受到雨水影響。

●雨水注意區域：

隆北海岸、東北部、大台北山區，多日持續陰雨，並可能出現局部大雨。

●雨水何時趨緩？

預計下周一，東北季風減弱、吹來之水氣稍減，中南部、台東降雨機率首先減少；但北部、宜蘭、花蓮，下周一仍有局部雨。

氣象局 宜蘭

延伸閱讀

台9月外銷訂單 四大接單地區 攻頂

東北季風21日起增強 台北低溫下探19度防大雨

入秋首波東北季風明報到 北部東北部周末溼涼低溫19度

周四又有東北季風報到！鋒面挾雨到周末 降雨熱區看這

相關新聞

東北季風增強！ 苗栗以北有雨北台濕涼 明下探18度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尚未抵達，截至4時57分止，各地區最低氣...

陸擬禁我稻米？ 陳吉仲：水果較可能

立法院經濟委員會昨邀農委會針對農產品出口過度依賴中國大陸進行專案報告。有立委關心，大陸今年先後禁止我鳳梨、釋迦、蓮霧進口...

台鐵美學列車EMU3000型 獲選日本優良設計百大

日本設計振興會今天公佈2021年度優良設計獎（GOOD DESIGNAWARD）名單，在鐵路單元，台灣鐵路管理局的EMU...

【偏鄉產檢難／下】專車接下山產檢 車上談心成她們專屬的紓壓時光

新竹縣山區尖石、五峰鄉的出生率約是全國平均的2倍，這裡的產婦、幼兒多，但孕婦下山產檢路迢迢，不僅家裡幼兒要跟著總動員陪產檢，也因交通不便，一趟產檢至少3小時，耗費不少心力和時間，幸好長期在此蹲點服務的至善基金會，前年起開出「安心媽媽」專車，接送部落產婦下山產檢，守護部落的下一代。

入秋第一波東北季風到 氣象局：遠離溪河、海岸、山邊

華南雲系移至台灣上空，入秋後第一波東北季風將造訪，「報天氣 - 中央氣象局 」臉書粉專說，迎風面東北部、北海岸、北部持續...

【吃的台灣史╱上】虱目魚是「外來」的！咖哩不是日本引進！ 解密意外身世背後2勢力

台灣外來食物一般推到荷蘭統治時代開始，也就是約400年前引進。中研院台灣史研究所副研究員翁佳音與台灣文史作家曹銘宗合作出版「吃的台灣史」，提出「南島語族文化圈」及源於中國閩南的「漳泉潮文化圈」說，認為外來食物可能至少從500年前就透過這兩個文化圈來台，虱目魚就是代表。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。