入秋第一波東北季風到 氣象局：遠離溪河、海岸、山邊

華南雲系移至台灣上空，入秋後第一波東北季風將造訪，「報天氣 - 中央氣象局 」臉書粉專說，迎風面東北部、北海岸、北部持續受到豐富水份的東北風吹拂，將持續多日降雨、溫度亦降。多日降雨，預期將對上述區域造成威脅，避免前往溪河、山邊等危險區域。

氣象局提醒，東北部、北海岸、北部變化：持續降雨、局部將大雨，持續降雨導致溪水暴漲、山區局部坍方威脅提升，非必要請遠離溪河、海岸、山邊、山地等危險區域，寧可多小心、切勿存僥倖。

氣象局今晨已經發布陸上強風特報，東北風增強，今晚起台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今天白天台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

氣象局說，今天東北季風將增強，水氣增加，雨區擴大到整個北部及東半部地區，整天都有不定時短暫降雨的機會，特別是基隆北海岸雨勢會更明顯、更持續，並有局部較大雨勢發生的機率；中南部地區則是多雲到晴，午後山區有短暫陣雨的天氣。

氣溫方面，北部及宜花地區白天高溫仍有26至28度，不過越晚會越涼，到晚上低溫會下降至21度附近。

中南部跟台東地區則影響不大，高溫落在30、31度左右，感受上溫暖舒適，清晨低溫約23度，外出多留意日夜溫差的變化。

●逐日天氣預報：

今天：東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮，天氣率先轉變，降雨逐漸明顯、氣溫開始下滑。

周五至周日：東北季風＋華南雲雨持續移入，降雨範圍擴大、各地皆可感受不同程度的濕涼。

北部、宜蘭、花蓮降雨機率高，北海岸、大台北山區及東北部，可能局部大雨，避開危險區域、留心安全。台東、中南部山區等部分地區將有短暫雨，中南部平地亦有降雨可能。

北部、宜蘭、花蓮的都會區，最低溫約19、20度、最高溫可能僅24度。空曠處、近山區之氣溫將更涼，沿海風力強勁，體感溫度也較低。

下周一：東北季風漸弱，中南部、率先感受水氣減少、氣溫緩升。北部、宜、花、東部分地區，預計下周一上班日仍會受到雨水影響。

●雨水注意區域：

隆北海岸、東北部、大台北山區，多日持續陰雨，並可能出現局部大雨。

●雨水何時趨緩？

預計下周一，東北季風減弱、吹來之水氣稍減，中南部、台東降雨機率首先減少；但北部、宜蘭、花蓮，下周一仍有局部雨。