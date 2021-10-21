東北季風增強！ 苗栗以北有雨北台濕涼 明下探18度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尚未抵達，截至4時57分止，各地區最低氣溫大約在19至21度左右(桃園蘆竹區19.2度，嘉義東區 21.3度，屏東車城鄉20.9度，花蓮萬榮鄉20.1度)，台北市(文山區)低溫則在21.8度，各地無降雨。

吳德榮表示，根據最新歐洲之模式模擬顯示，今鋒面逐漸南下，北台灣及東半部依序轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。各地氣溫：北部18至24度，中部20至31度；南部21至32度，東部19至30度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明天(22日)至下周日(24日)鋒面影響及東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台濕涼；降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢，中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

吳德榮說，下周一、二(25、26日)東北季風減弱，氣溫略升；大台北、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。下周二晚、下周三(27日)東北季風略增強，大台北、東北部及東部降雨機率略提高。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，下周三在南海及菲律賓東方海面，分別有「熱帶擾動」活動的跡象，模擬路徑皆離台灣甚遠，並無直接威脅的機率；若發展為秋颱，與東北季風產生的共伴效應，也不會在台灣。故未來一週影響台灣的天氣系統，主要還是東北季風的強弱變化。