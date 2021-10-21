快訊

東北季風增強！ 苗栗以北有雨北台濕涼 明下探18度

民進黨派系鬥爭擺不平！ 高鐵宜蘭站選址又冒2新方案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風增強！ 苗栗以北有雨北台濕涼 明下探18度

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今鋒面逐漸南下，北台灣及東半部依序轉有局部雨，氣溫漸降。圖/氣象局提供
今鋒面逐漸南下，北台灣及東半部依序轉有局部雨，氣溫漸降。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尚未抵達，截至4時57分止，各地區最低氣溫大約在19至21度左右(桃園蘆竹區19.2度，嘉義東區 21.3度，屏東車城鄉20.9度，花蓮萬榮鄉20.1度)，台北市(文山區)低溫則在21.8度，各地無降雨。

 吳德榮表示，根據最新歐洲之模式模擬顯示，今鋒面逐漸南下，北台灣及東半部依序轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。各地氣溫：北部18至24度，中部20至31度；南部21至32度，東部19至30度。

 吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明天(22日)至下周日(24日)鋒面影響及東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台濕涼；降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢，中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

吳德榮說，下周一、二(25、26日)東北季風減弱，氣溫略升；大台北、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。下周二晚、下周三(27日)東北季風略增強，大台北、東北部及東部降雨機率略提高。 

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，下周三在南海及菲律賓東方海面，分別有「熱帶擾動」活動的跡象，模擬路徑皆離台灣甚遠，並無直接威脅的機率；若發展為秋颱，與東北季風產生的共伴效應，也不會在台灣。故未來一週影響台灣的天氣系統，主要還是東北季風的強弱變化。

吳德榮 桃園 南海

延伸閱讀

周四又有東北季風報到！鋒面挾雨到周末 降雨熱區看這

季風低壓環流走了 吳德榮：明晚入秋 最明顯東北季風到

圓規走了天氣仍未好轉！入秋最明顯東北季風這天報到

圓規颱風外圍環流大得驚人！ 吳德榮：慎防致災豪雨

相關新聞

陸擬禁我稻米？ 陳吉仲：水果較可能

立法院經濟委員會昨邀農委會針對農產品出口過度依賴中國大陸進行專案報告。有立委關心，大陸今年先後禁止我鳳梨、釋迦、蓮霧進口...

台鐵美學列車EMU3000型 獲選日本優良設計百大

日本設計振興會今天公佈2021年度優良設計獎（GOOD DESIGNAWARD）名單，在鐵路單元，台灣鐵路管理局的EMU...

東北季風增強！ 苗栗以北有雨北台濕涼 明下探18度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尚未抵達，截至4時57分止，各地區最低氣...

第31屆醫療奉獻獎／林俊龍 災難現場不缺席 推遠距智慧醫療

今年4月2日花蓮太魯閣號火車出軌，事故發生未久，一位高大的白髮白袍醫師隨即抵達清水隧道口現場，忙於搶救的年輕醫護如同吃了...

B肝停藥易復發 小心錯失治療契機

同鍋共食會傳染B肝？B肝沒有症狀就不用治療？肝癌是國人第二大癌症死因，其中7成與B肝有關，推估每天約15人死於B肝所引發...

七成糖友擔心吃藥傷腎 醫師：免驚

糖尿病是國人常見慢性病，逾220萬名糖友，每年新增16萬人，且有年輕化趨勢。糖尿病長期控糖很重要，但糖尿病衛教學會調查發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。