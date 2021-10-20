航港局出繪本竟因新部長上任重印 作家諷刺：長官最大

為了讓民眾解過往燈塔守無私奉獻，為航行安全全心付出的人生歷程，交通部航港局請來擁有「台灣宮崎駿」美譽的繪本作者玉米辰，創作《守護大海的人》繪本一書，其故事內容以「燈塔守」為主角，由其子女視角來描述父親擔任燈塔守的甘苦，以及全家人跟著逐燈塔而居的故事，航港局還曾在九月底舉辦過公開發表會，宣傳該書。

不過如今本名陳旻昱的玉米辰卻在臉書上爆料，指四月初完成《守護大海的人》印製，航港局也預定在基隆港舉辦新書發表會，然而，四月底，新舊交通部長交接後，馬上接到航港局緊急通知。接到的訊息是，王國材部長要求《守護大海的人》重印。

陳旻昱質疑，內容完全沒有要修改，為什麼要重印？難道只因為部長換人嗎？呼籲交通部長王國材不要把那二千本新書銷毀，與其要銷毀，不如捐出來。

陳旻昱表示，我喜歡燈塔，更好奇住在燈塔裡的「燈塔守」過著怎樣的生活，在接受交通部航港局委託以「燈塔」為主題的繪本創作後，航港局特地安排走訪澎湖北海孤島上的吉貝嶼燈塔，也拜訪了現年九十四歲的老燈塔守和他的家人，聽著他們住在燈塔裡的故事，四十七年的守燈歲月，老燈塔守歷經困苦孤寂、飢寒交迫、救難失敗，甚至面臨死亡，寫下遺書。

陳旻昱說，老燈塔守的故事是小人物的寫照，如同你我。很喜歡這類的故事，和我們一起生活在台灣這片上，用心過活的人。也希望自己的孩子認識這樣的人，於是寫了《守護大海的人》，一個燈塔守的故事。

陳旻昱也提到，《守護大海的人》繪本圖像的創作時，有一群小幫手，他們是瑪利亞青年手作坊的孩子，這群多重身障的孩子，很邁力地為這本書製作出各種手工紙，手工紙使插畫展現獨特的紋路和質感。所以，這本書《守護大海的人》是瑪利亞的孩子和我一起完成的作品。

不過四月間卻突然接到航港局要求重印。陳旻昱諷刺，長官最大，王國材部長決定了，所屬單位航港局的同仁只能照辦，身為被委託創作的我，也只能尊重大官的決定。

陳旻昱說，因王國材的決策，原本四月份出版《守護大海的人》，延至九月，只能想著，好事總是多磨，接觸過交通部上上下下的所有人，想法都和王國材部長不一樣，沒人贊成重印，認為不應浪費公努，剛印好的新書，沒必要銷毀。

陳旻昱表示，為了感謝瑪利亞孩子們的協助，將自費印製的1000本《守護大海的人》送給瑪利亞基金會。年底，《守護大海的人》將會與其他兩本繪本組成一套，舉辦義賣，屆時請各位朋友多多支持。

陳旻昱也隔空向王國材喊話，呼籲那2000本以交通部長名義出版的《守護大海的人》是否能捐出來呢？聽說被銷毀了，希望不是真的，如果書還在，是否能送給學校或圖書館嗎？請不要銷毀，讓更多人看到台灣燈塔守小人物的故事。

對於陳旻昱的質疑，短短一個晚上立刻湧入上百則留言、數百則分享。王國材也在臉書下方親自回覆，強調自己今年四月上任，因想把著作光環留給原創者與主辦局，所以告訴航港局自行出版，不用放他照片與序言。不知道已印製2000本繪本，剛已告知局長此繪本一定要保留。

航港局長葉協隆則說，部長並不清楚原繪本已印製完成，也非常尊重您的著作，錯在自己沒有報告清楚，處理不當，請您諒解，造成困擾，非常抱歉，這本繪本廣受各界好評，希望日後還能有機會與您合作，謝謝您。