國家太空中心老又窮 火箭阿伯祭4箭吸引年輕人才

今歡慶30周年的國家太空中心又老又窮。學者分析，我國太空專家多半是1990年代海歸的博士，如今已是一群接近退休年齡的「阿伯」。有「火箭阿伯」之稱的主任吳宗信今坦言，太空中心約7年後會有一波退休潮，但正力拚明年起升格法人，預計從280名員工擴編為600人，將爭取更多經費來提升科普和高教資源，吸引年輕人才加入。

蔡英文總統去年起將太空科技列為六大核心戰略產業之一，吳宗信今天在太空中心30周年記者會表示，已提出草案爭取太空中心法人化，最快今年底在這個立法院會期拍板通過。法人化後不再隸屬科技部的法人「國家實驗研究院」，而是直隸科技部，總部優先考慮落腳新竹。

吳宗信強調「沒人就做不了事」，太空中心法人化後將擴編，爭取年輕人才已迫在眉睫。他透露自己正規畫四大方向，第一是法人化後的新大樓要夠氣派，建築本身即傳達太空願景，讓年輕人嚮往。

其次，他想學習日本，打造我國首間太空博物館，預計選在未來的國家級火箭場旁，理想地點是屏東或台東。他有一個願景，希望「看火箭發射」成為每個台灣學生必經的成年禮，在豐富的太空科普環境中成長。

吳宗信提到，行政院長蘇貞昌2019年初拍板的「第三期太空科技發展長程計畫」正在調整，尚未定案，但確定會邀教育部加入計畫，協助人才培育。他將建議成立國內第一個「航太系統工程研究所」，並與產業對接，專門培育製作衛星系統的碩博生。

吳宗信還說，他今年8月上任後，已著手建置多個現代化溝通平台，希望增加運作效率，也認為這是更受年輕人青睞的組織運作方式。另也大幅調整太空中心內部編制，從以前1、200人一起做一枚衛星，改為更專責的分工，比如有人做遙測衛星、有人做通訊衛星。

太空中心法人化後肩負更多要務，預算卻遠不如鄰國。太空中心主管引述國外資料，南韓太空中心每年編160億元預算，是我國5倍以上，最近再宣布10年太空發展計畫，總經費達5000億元。反觀我國為期10年的第三期計畫，經費僅251億元。吳宗信承諾將盡力爭取每年預算加倍，甚至達3倍。

立委林奕華表示，明年太空中心預算擬增6億元，但按教育部統計，去年航太工程細學類碩博生僅514人，未跟著變多，博士生反而略減。她認同人才培育是當前要務，呼籲科技部盡快提出太空人才培育短、中、長程計畫。