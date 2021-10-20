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北埔柿餅產季到 11月慈天宮前辦「有柿來找茶」活動

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
膨風擂台賽準備了高額的獎金，第1名更可以獲得「雞胲仙」獎盃。圖／鄉公所提供
膨風擂台賽準備了高額的獎金，第1名更可以獲得「雞胲仙」獎盃。圖／鄉公所提供

北埔鄉公所將於11月6日，在北埔慈天宮廟前廣場舉辦「有柿來找茶」產業文化活動，將有北埔在地的農產品特色市集，還有親子遊戲活動，現場還有拍照打卡送柿餅，壓軸則是「膨風擂台賽」吹牛比高下拿獎金，公所邀請民眾共襄盛舉，一同來體驗客庄之美與特色。

鄉公所表示，活動當天不僅有適合親子參加的寶寶爬行比賽、親子舞台遊戲，報名就可以獲得深受小朋友喜愛的寶可夢系列參加禮，舞台節目還有小朋友最喜愛的氣球表演和泡泡秀，現場互動還有機會獲得造型氣球，此外，北埔國中醒獅隊和口琴社，以及北埔國小合唱團也將帶來舞台的熱鬧表演。

一年一度的「膨風擂台賽」決賽也將於舞台上壓軸演出，今年的「膨風擂台賽」準備了高額的獎金，第1名更可以獲得象徵膨風大王的「雞胲仙」獎盃，即日起報名至10月29日止。

除了舞台節目外，周邊也設置北埔在地的農產品特色市集，客庄特色闖關送好茶，歡迎大小朋友一同前往北埔在地特色景點進行闖關遊戲，邊玩邊看還有拿好禮，此外，現場還有拍照打卡送柿餅等活動，活動詳情都可上「2021 北埔膨風茶、石柿餅產業文化活動」臉書粉絲專頁。

北埔鄉公所將於11月6日，在北埔慈天宮廟前廣場舉辦「有柿來找茶」產業文化活動。圖／鄉公所提供
北埔鄉公所將於11月6日，在北埔慈天宮廟前廣場舉辦「有柿來找茶」產業文化活動。圖／鄉公所提供

北埔 親子 柿餅

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