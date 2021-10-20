除Netflix還有什麼追劇看電影平台？ 內行推「這2家」：每天看

現今不少人都會購買線上影視串流平台的會員來追劇，對此，就有名熱愛電影的網友貼文詢問「想知道大家使用上覺得哪個平台的片源最廣、電影內容最豐富呢？」

原PO於PTT上以「電影片源最多的平台」為題發文說明，自己最近將搬到沒有電視的新家，所以未來就會非常依賴網路的影音串流平台，然而自身觀影口味卻時常改變，且不喜歡追正熱門的電影，便好奇詢問「想知道大家使用上覺得哪個平台的片源最廣、電影內容最豐富呢？」。

此文一出，便有許多網友分享自己滿意的影劇線上串流平台，「如果只看月租的片，我會推薦有HBO GO的CatchPlay」、「其實有電視的話，要看歐洲或非商業片，超推MOD199」、「我是買F+N，基本上什麼都有了，F時而還會出現電影院沒上映的電影，很不錯」。

其中，最多網友推薦的分別是「friDay」及「myVideo」，並貼心的向原PO分析這兩者的優缺點，「推friDay，但商業大片幾乎都要另外購買，如果你也會看日劇就很推」、「myVideo，但畫質要用電視看才比較好一點」。