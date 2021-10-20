台大教授吃4星級飯店早餐 見識到奇葩長輩「台灣power」

近期疫情趨緩加上政府廣推振興券，消費人潮湧現。一名台大教授今（20）日在雲林一間四星級飯店餐廳吃早餐，卻遇到一連串長輩的奇葩行徑，見識到「何謂台灣power」，網友則回應「真的傻眼的早晨」。

台大法律系教授李茂生在臉書發文表示，早上到飯店餐廳用餐，先是遇到一對老人為了要坐他占好的位置，直接把桌上的用餐卡挪走，於是李茂生試著溝通「當我表示這是我的位置後，（對方）還指著其他座位說，那邊還有很多位置」。

不料，換了座位吃到一半，李茂生看到隔壁桌的大媽使出「大招」，把香蕉直接放進自己的背包內，他猜想對方「一放就是好幾根，應該是想吃一整天」。

李茂生吃飽後，想順便拿一杯咖啡回房，當他使用咖啡機按下美式咖啡，「咖啡還沒流下來的時候，旁邊有位老人伸手替我按了卡布」。李茂生認為這些可能是用五倍振興券或國旅券到雲林旅遊的老人團，少有四星級飯店的住宿經驗，「這個我能理解，但是也未免太過奇葩」。

網友們回應「真的傻眼的早晨」、「美式＋卡布喝起來怎麼樣啊」、「這是整人節目吧！老師有沒有找到攝影機」，還有人嘲諷「偶爾，在這種事情上，總會默默覺得『不愧是兩岸一家親』」、「六十而耳順，七十而從心所欲沒規矩」。

有人也遇過相同情況，在飯店餐桌上立了「用餐中」牌子仍被老人家坐走，還說「我年輕人可以走遠一點，不用坐在離吧台那麼近的地方」，另外有人認為這跟經驗沒關係，「我曾親眼目睹台北某建設公司董事們，在德國某飯店用早餐時，拿蘋果、麵包往包包塞，直到服務人員注意且待他們離開才再提供」。