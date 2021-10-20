中國大陸可能禁我稻米進口？陳吉仲：水果比較可能

中國大陸今年片面禁止我國鳳梨、釋迦、蓮霧銷中，下一個產品是否是稻米？農委會主委陳吉仲今天表示，他不認為中國大陸也會片面禁止台灣的稻米輸中。

立法院經濟委員會邀請農委會就「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告並備質。

根據農委會統計，我國外銷中國大陸前十大農產品依序包括生鮮鳳梨、釋迦、稻米、石斑魚鮮魚、其他生鮮冷藏魚(主要是白帶魚和午仔魚)、全發酵或部分發酵茶、冷凍鲣魚、冷凍魷魚、其他冷凍魚、生鮮蓮霧。

根據農委會的書面報告顯示，109年稻米產量138萬7177公噸(糙米)，我國稻米關稅配額數量為14萬4720公噸等量糙米，109年進口量值為10.4萬公噸、6,976萬美元，主要進口來源國家為美國、泰國、越南及日本等；出口量值則為22.3萬公噸(含人道援外約3萬公噸糙米)、1.1億美元，主要外銷國家為中國大陸(10.0萬公噸、3759萬美元)、巴布亞紐幾內亞、海地、日本及新加坡等國家。

陳吉仲說，去年我國大米大量外銷，賣了20萬公噸，其中到對岸大概有將近一半、9萬多公噸；中國有10幾億的人口，去年有新冠肺炎疫情，有水災，還有因為氣候因素引起的糧食安全問題，因此中國大量的從其他國家、包括美國等國家進口了許多的黃豆、玉米小麥，因此，如果站在糧食安全的角度，他不認為中國大陸會不符合國際規範、片面禁止進口我國稻米；比較可能透過防檢疫議題不進口台灣水果