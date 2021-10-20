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婦人每年必做大腸鏡檢查 慶幸早發現腫瘤並切除

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院內科部消化系醫師張安迪說，與傳統手術相比，內視鏡黏膜下腫瘤切除手術無體外傷口、術後恢復快，以及能提升長期生活品質。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院內科部消化系醫師張安迪說，與傳統手術相比，內視鏡黏膜下腫瘤切除手術無體外傷口、術後恢復快，以及能提升長期生活品質。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

一名63歲婦人大腸鏡檢查發現，大腸有一個6公分大的腫瘤，雖切片顯示尚未有侵襲性癌，但仍選擇接受內視鏡黏膜下腫瘤切除手術，術後6小時即可開始進食，且復原良好。由於是無創手術，身體外表沒有任何傷口，術後3個月追蹤大腸鏡，體內傷口復原良好且切片亦顯示無任何殘餘或復發的腫瘤細胞。

患者高興的說，自己每年都會做政府提供的糞便潛血篩檢，一年前開始發覺排便量少、味道較臭，好險藉由每年固定篩檢，才能盡早治療，目前排便狀況改善許多，也更注重蔬果、水分的攝取，她也說「能夠早期發現，早期治療，真的好幸運」。

中國醫藥大學附設醫院內科部消化系醫師張安迪說，過往對於大腸內較大的腫瘤，只能選擇外科結腸切除手術，但隨著內視鏡技術的進步，針對一些較大型的癌前或早期癌腫瘤，可以在無須開腹的情況下，利用內視鏡黏膜下腫瘤切除手術將腫瘤完整切除並保留器官。

他說，與傳統手術相比，內視鏡黏膜下腫瘤切除手術無體外傷口、術後恢復快，以及能提升長期生活品質，且對於早期癌的治療與手術可達到一樣的效果。

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