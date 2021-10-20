花蓮市公所與飯店合作 閱讀旅行箱進駐大廳分享書香

花蓮是觀光大縣，市公所與旅宿業者合作，把好書送進飯店，今天啟動「閱讀旅行箱、帶你去翱翔」計畫，以圖書資源分享中心募集的好書，補充飯店圖書室書籍，也將花蓮市圖館藏新書帶進飯店，讓熱愛閱讀的旅客，在旅行過程也能有上圖書館的閱讀樂趣與品質。

花蓮市長魏嘉賢表示，花蓮縣內有153間旅館，多數集中在花蓮市，因此市圖這次推出的「閱讀旅行箱、帶你去翱翔」，選定與飯店業合作，分享書香。

首站與單車度假型飯店璽賓行旅Kadda Hotel合作，配合飯店特色，提供運動休閒、英文、繪本3類主題新書，包括單車輕旅、自行車保養維修圖解聖經、運動療癒12周練習、越跑越勇敢等等100本熱門新書，陳列在飯店大廳，可在大廳閱讀或借回房間，退房時歸還即可。

魏嘉賢說，未來將針對合作飯店特色，搭配不同主題旅行箱，提供不同書目。除了以圖書資源分享中心募集的好書，補充飯店圖書室書籍，市圖也將館藏新書帶進飯店，讓旅人在住宿時，能閱讀更多好書。

璽賓行旅總經理王贊賓表示，飯店融入閱讀元素，希望旅客結束旅程，也把閱讀種子帶回故鄉。

市公所表示，歡迎有興趣的飯店加入。另外，配合2021太平洋縱谷馬拉松報名活動，10月29日起，住宿旅客於璽賓行旅FB打卡按讚，可獲得井上真悟「Run一直跑下去」新書1本及書籤1枚，數量有限送完為止。