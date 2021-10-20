回響／偏鄉客貨混載今修法 最快年底前上路

聯合報系願景工程「體檢行的正義」六月時揭露，偏鄉地區學校營養午餐食材難以運送的困境，當時交通部也因此允諾鬆綁「客運載貨」規範。交通部今則是預告修正「汽車運輸業管理規則」第44條之5草案，鬆綁偏鄉汽車客運、計程車、自用車除了載人以外，也可同時提供貨運服務。交通部表示，法規預告期14天，目前是希望今年底前上路。

偏遠地區受限路途遙遠、學校分散，營養午餐的食材運費往往「吃掉」餐費，成了多年來難解之題。願景工程推出「體檢行的正義三點零」報導，揭露現行法規禁止「客運載貨」，即使偏鄉小校有計程車、巴士運行，卻不能載貨，導致學童吃到的是業者一周只送一次冰存的冷凍菜，當時報導一出，立刻引發熱議。

為此，交通部今預告修法，強調為因應當前偏遠地區之公共 輸資源匱乏，再加上既有汽車客、貨運輸業者經營意願低，為強化偏遠地區之公共運輸服務並善用民間資源，增訂「汽車運輸業管理規則」第44條之5規定，規範經營第44條之2所定市區汽車客運之偏遠路線者得以其行駛班車提供貨運服務。

至於營業範圍、收費基準、得載貨之空間及應遵守事項依公路主管機關按實際需要規畫公告辦理。

交通部表示，去年發布「汽車運輸業管理規則」第44條之2的修正草案，因應偏鄉地區運輸特殊性，公路主管機關得視實際需要，除了公告徵求市區汽車客運業、計程車客運業經營外，若無業者有意願 時，亦可輔導當地社會團體或個人以成立 市區汽車客運業之方式經營。

交通部說，如今第44條之5的放寬，就是以44條之２為基礎，順便開放載運貨物。法規預告期為１４天，目前今年底前上路。